Verbandsliga Süd: Mit 42 Zählern noch nicht völlig sicher

Gross-Gerau. Für den Klassenerhalt in der Verbandsliga haben in der vergangenen Saison 34 Punkte ausgereicht. Aktuell haben der VfR Groß-Gerau, Siebter der Tabelle, und der vier Ränge dahinter folgende SV Rot-Weiß Walldorf II 42 beziehungsweise 38 Zähler. Trotzdem haben beide Mannschaften das Klassenziel noch nicht sicher. Auch wenn die Konkurrenz im Vergleich zur abgelaufenen Runde aus einer Mannschaft mehr besteht: Dass zwei Drittel der Liga noch Punkte gegen die Rückversetzung brauchen, „das ist schon brutal“, sagt RWW-Trainer Serdar Parlak.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Der VfR kann mit einem Sieg am Sonntag (4.), 15.30 Uhr, gegen den Tabellendrittletzten Spvgg Neu-Isenburg letzte Zweifel am Ligaerhalt beseitigen. Mit einem fulminanten 4:0-Sieg bei Germania Ober-Roden beendeten die Groß-Gerauer jüngst ihre Niederlagenserie von drei Spielen. Der Leistungsaufschwung habe sich angekündigt, erklärt Trainer Gaetano Bauso: „Ich hoffe, dass wir jetzt auch mal konstant bleiben.“ Dies kann der VfR in Bestbesetzung angehen.