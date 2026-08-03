Verbandsliga Süd: Alle Spiele im detaillierten Überblick

SV Eichede II – SIG Elmenhorst 4:1
SV Eichede II: Jan Prahl, Linus Schürfeld, Liam Heitmann, Lennard Maschmann, Egzon Lahi, Alik Himmelspach, Malte Kentzler, Mike Henkel, Kilian Leander Krause, Saahil Naibee, Luka Zehe
SIG Elmenhorst: Tjark Reinke, Lennox Max Lemke, Jan Heinrich Schulz (46. Julius Maximilian Schulz)
Tore: 1:0 Malte Kentzler (7.), 2:0 Alik Himmelspach (45.+1), 3:0 Luka Zehe (71.), 3:1 Lennox Max Lemke (83.), 4:1 Lennard Maschmann (84.)
FC Ahrensburg – SSV Güster 5:0
FC Ahrensburg: Sadeg Naser Sadek Bugfifa, Leutrim Selimi, Kutoteka Sebastiao Mankumbani, Raymond Kastrati-Rrahmani, Alboran Kastrati - Rrahmani, Fabrice Mensah Koblah Tsakpo (82. Elbasan Ajvazi), Metehan Erdem, Tareq Yaslam Bajandooh (62. Bleron Selimi), Gabriel Nkatiah, Bennet Gollin (76. Brian Veliu), Maliki Soffo Aboudou-Salam (76. Conrad Wendt)
SSV Güster: Mirco Seide, Hasan Kurt, Jannes Rohwer, Daniel Scheel, Jeremy Miles Wengler, Jasper Keuneke, Jesko Arjen Teetzmann, Kariem Ombabi, Miguel Albrecht, Mirco Giesecke
Tore: 1:0 Bennet Gollin (16.), 2:0 Valentin Zalli (19.), 3:0 Bennet Gollin (26.), 4:0 Valentin Zalli (45.), 5:0 Raymond Kastrati-Rrahmani (78.)
TSV Pansdorf II – Eintracht Groß Grönau 3:0
TSV Pansdorf II: Patrick Raube, Tim Bolbrinker, Jannik Jalas, Kevin Knetsch, Moritz Manthe, Ali Abdulzahra, Janik Zimmermann, Mephew Dustin Hinze (72. Felix Krüger), Niklas Simon (62. Lukas Immanuel Quandt), Alexander Kirchhoff (56. Leon Sorg), Cedric Wilken (79. Tobias Graefe)
Eintracht Groß Grönau: Julien Mattes Blume, Ben Heyer (67. Lasse Julian Lotz), Noah Gesikiewicz, Danny Weiland (46. Justin Scheunemann), Bennet Oldenburg, Timon Kwiatkowski, Jakob Hannes Mehren, Philipp Glewe, Luca Ali Fakhreddine (62. Raphael-Cem Heyke), Kyle-Justin Hohmann (67. Leander Falckenhagen), Timo Otis Jacy Renken (62. Luis Cloppat)
Tore: 1:0 Cedric Wilken (34.), 2:0 Niklas Simon (47. Foulelfmeter), 3:0 Timon Kwiatkowski (84. Eigentor)
SG Reinfeld / Kronsforde II – SSC Hagen Ahrensburg II 4:0
SG Reinfeld / Kronsforde II: Tim Schulz, Felix Schulz, Fabian Meyer (82. Mika Cornelsen), Florian Horn, Benjamin Pirch, Marcel Dankert, Luis Henri Mickeleit (82. mika gosch), Phillip Hackbarth, Mark Heinze (77. Julian Wenzel), Dennis Schecke (57. Dennis Schröder), Niklas Racko (60. Mika Neumann)
SSC Hagen Ahrensburg II: Bennet Goldau, Marvin Möller (79. Eliann Noah Perello Weigand), Hauke Holdhof (70. Timotheus Kroeger), Daniel Laß, Paul Biermann, Sascha Philip Torsten Timmann, Vincent Goldau, Maxim Timon Krenz, Lennart Lachmann (87. Maik Seibel), Marten-Alexander Maßmann, Jonas Wilde
Tore: 1:0 Niklas Racko (1.), 2:0 Luis Henri Mickeleit (11.), 3:0 Felix Schulz (14.), 4:0 Mika Neumann (75.)
Büchen/Siebeneichener SV – Ratzeburger SV 3:2
Büchen/Siebeneichener SV: Jan Felix Nessler, Lukas Zunker (76. Michel Angesom Sltan), Christian Märkert, Philipp Tastekin, Arne Hahn (76. Torben Rogge), Malte Schmalfeld, Philipp Haupt, Kay Wieckhorst (46. Tjorben Gaworski), Till Brüggmann, Adriano Fenzl, Jan Merhof
Ratzeburger SV: Lukas Meßfeldt, Lennart Jacobsen (63. Rayan Hemid), Alireza Asadollahi (76. Florian Eichholz), Lewis Vieth, Alex Müller, Eric Niclas Warnke, Dustin Ilinseer (76. Marlon Beuck), Alexander Erwin Laval, Cassian Holst, Alexander Lage, Romeo Rafael Hiraldo De Los Santos (46. Ercan Kurt)
Tore: 1:0 Christian Märkert (6.), 1:1 Alexander Lage (12.), 2:1 Jan Merhof (50.), 2:2 Alexander Lage (67.), 3:2 Tjorben Gaworski (90.)
SG Elmenhorst / Tremsbüttel – SV Hamberge 0:4
SG Elmenhorst / Tremsbüttel: Felix Benedict Amenda, Ben Hirsching (68. Henry Hertel), Jonas Fahrenkrog, Stefan Timm, Fynn Luka Grund (16. Bennet Pelen), Christoph Pfützner, Mathis Hansen, Gian Lucian Harders, Yasin Meydaner (46. Mohammad Aluons), Liam Oliver Piworus (77. Marc Andre Steenhagen), Marik Noel Lange
SV Hamberge: Pelle Karlberg, Oliver Lie (68. Marvin Tebelmann), Jan-Niklas Vogt, Niclas Erik Lange (34. Nico Röhrich), Ole Schliesser, Sadok-Ämin Amara (68. Marc Hattenbach), Tolga Cengel, Til Weidemann, Luca Claus Kähler, Hardy Luca Klement (75. Jesse Neumann), Felix Schmiedeberg (75. Ben Bülow)
Tore: 0:1 Felix Schmiedeberg (30. Foulelfmeter), 0:2 Luca Claus Kähler (43.), 0:3 Ben Bülow (88.), 0:4 Til Weidemann (90.+2)
Rot: Mathis Hansen (84./SG Elmenhorst / Tremsbüttel/)