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Verbandsliga Süd: Alle bisherigen Zu- und Abgänge im Überblick
FuPa gibt einen Überblick über die bisherigen Zu- und Abgänge der Vereine vor dem Start der neuen Saison.
von Isaija Zecevic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren – auch auf dem Transfermarkt hat sich bei vielen Vereinen der Verbandsliga Süd in Schleswig-Holstein einiges getan. Während einige Klubs zahlreiche Neuzugänge präsentieren konnten, setzen andere nahezu unverändert auf ihren bestehenden Kader. FuPa gibt einen Überblick über die bislang bekannten Transfers der Teams.
Büchen/Siebeneichener SV
Trainer: Matthias Räck
Zugänge: Philipp Haupt (MSV Pampow)
Abgänge: keine
Eintracht Groß Grönau
Trainer: Philipp Polzin
Zugänge: keine
Abgänge: Marko Behling (SV Hamberge II)
FC Ahrensburg
Trainer: Avni Ajvazi
Zugänge: Valentin Zalli (HT 16), Maliki Soffo Aboudou-Salam (SV Nettelnburg/Allermöhe), Ali Qalanawi Muhammed Salim (SV Nettelnburg/Allermöhe), Gabriel Nkatiah (FC Ahrensburg II), Conrad Wendt (Dulsberger SC Hanseat III), Yunes Ali Rostam (SV Nettelnburg/Allermöhe), Cetin Mustafov Metinov (SV Uhlenhorst-Adler)
Abgänge: keine
MTV Ahrensbök
Trainer: Andre Meier
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Ratzeburger SV
Trainer: Bernd Todt, Fabian Löchel
Zugänge: keine
Abgänge: Lucas Molter (TSV Wentorf-Sandesneben)
SG Elmenhorst / Tremsbüttel
Trainer: Carsten Holzmueller, Marc Mandel, Jörg Bendfeldt, Michal Ratajczak
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sereetzer SV
Trainer: Sebastian Wenchel, Corvin Fromm
Zugänge: Ivan Dervjanko ()
Abgänge: Jonathan Mildner (FC Dornbreite Lübeck), Andreas Riemer (Karriereende), Michel Beckmann (SV Preußen Reinfeld)
SIG Elmenhorst
Trainer: Bernd Reinke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSC Hagen Ahrensburg II
Trainer: Philippe Bonk
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSV Güster
Trainer: Axel Kapschitzki, Thorben Wurr
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Eichede II
Trainer: Marc Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Hamberge
Trainer: Kambiz Tafazoli
Zugänge: Luca Claus Kähler (VfL Oldesloe), Torben Burmeister (VfL Oldesloe), Hardy Luca Klement (VfL Oldesloe), Jesse Neumann (VfL Oldesloe), Ben Bülow (FC Dornbreite Lübeck II), Aymen Amara (FC Dornbreite Lübeck II), Sander Regenthal (VfL Oldesloe)
Abgänge: Jonas Patrik Lange (SV Hamberge II), Kastriot Veselaj (SV Hamberge II), Luca Jäger (SV Hamberge II), Maximilian Burmester (SV Hamberge II)
SG Reinfeld / Kronsforde II
Trainer: Jan Fischer, Schulte Benjamin
Zugänge: keine
Abgänge: Jan Holz (SG Reinfeld / Kronsforde III)
SV Schackendorf
Trainer: Mohamed Khodr
Zugänge: Lasse Ludwig (Leezener SC II), Robin Behrens (FC Fetih-Kisdorf), Finn Lehmann (SV Wahlstedt Jugend)
Abgänge: Florian Meyer (SC Rönnau)
TSV Pansdorf II
Trainer: Ulf Müller, Haye Jurkat
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Trittau
Trainer: Niels Gehrken, Alexander Agne
Zugänge: Lukas Goesch ()
Abgänge: keine