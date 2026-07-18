Verbandsliga Süd: Alle bisherigen Zu- und Abgänge im Überblick FuPa gibt einen Überblick über die bisherigen Zu- und Abgänge der Vereine vor dem Start der neuen Saison. von Isaija Zecevic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren – auch auf dem Transfermarkt hat sich bei vielen Vereinen der Verbandsliga Süd in Schleswig-Holstein einiges getan. Während einige Klubs zahlreiche Neuzugänge präsentieren konnten, setzen andere nahezu unverändert auf ihren bestehenden Kader. FuPa gibt einen Überblick über die bislang bekannten Transfers der Teams.

Büchen/Siebeneichener SV

Trainer: Matthias Räck

Zugänge: Philipp Haupt (MSV Pampow)

Abgänge: keine





Eintracht Groß Grönau

Trainer: Philipp Polzin

Zugänge: keine

Abgänge: Marko Behling (SV Hamberge II)



FC Ahrensburg

Trainer: Avni Ajvazi

Zugänge: Valentin Zalli (HT 16), Maliki Soffo Aboudou-Salam (SV Nettelnburg/Allermöhe), Ali Qalanawi Muhammed Salim (SV Nettelnburg/Allermöhe), Gabriel Nkatiah (FC Ahrensburg II), Conrad Wendt (Dulsberger SC Hanseat III), Yunes Ali Rostam (SV Nettelnburg/Allermöhe), Cetin Mustafov Metinov (SV Uhlenhorst-Adler)

Abgänge: keine





MTV Ahrensbök

Trainer: Andre Meier

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Ratzeburger SV

Trainer: Bernd Todt, Fabian Löchel

Zugänge: keine

Abgänge: Lucas Molter (TSV Wentorf-Sandesneben)



SG Elmenhorst / Tremsbüttel

Trainer: Carsten Holzmueller, Marc Mandel, Jörg Bendfeldt, Michal Ratajczak

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sereetzer SV

Trainer: Sebastian Wenchel, Corvin Fromm

Zugänge: Ivan Dervjanko ()

Abgänge: Jonathan Mildner (FC Dornbreite Lübeck), Andreas Riemer (Karriereende), Michel Beckmann (SV Preußen Reinfeld)



SIG Elmenhorst

Trainer: Bernd Reinke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSC Hagen Ahrensburg II

Trainer: Philippe Bonk

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSV Güster

Trainer: Axel Kapschitzki, Thorben Wurr

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Eichede II

Trainer: Marc Fischer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Hamberge

Trainer: Kambiz Tafazoli

Zugänge: Luca Claus Kähler (VfL Oldesloe), Torben Burmeister (VfL Oldesloe), Hardy Luca Klement (VfL Oldesloe), Jesse Neumann (VfL Oldesloe), Ben Bülow (FC Dornbreite Lübeck II), Aymen Amara (FC Dornbreite Lübeck II), Sander Regenthal (VfL Oldesloe)

Abgänge: Jonas Patrik Lange (SV Hamberge II), Kastriot Veselaj (SV Hamberge II), Luca Jäger (SV Hamberge II), Maximilian Burmester (SV Hamberge II)



SG Reinfeld / Kronsforde II

Trainer: Jan Fischer, Schulte Benjamin

Zugänge: keine

Abgänge: Jan Holz (SG Reinfeld / Kronsforde III)



SV Schackendorf

Trainer: Mohamed Khodr

Zugänge: Lasse Ludwig (Leezener SC II), Robin Behrens (FC Fetih-Kisdorf), Finn Lehmann (SV Wahlstedt Jugend)

Abgänge: Florian Meyer (SC Rönnau)



TSV Pansdorf II

Trainer: Ulf Müller, Haye Jurkat

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Trittau

Trainer: Niels Gehrken, Alexander Agne

Zugänge: Lukas Goesch ()

Abgänge: keine