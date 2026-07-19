Verbandsliga Süd 2026/27: Wer jagt den Thron? Die große Saisonprognose

Kreisliga hinter sich lassen: Der TSV Pansdorf II ist wie schon in der Saison 24/25 aufgestiegen. Diesmal will man aber in der Liga bleiben - und nicht - wie damals - knapp absteigen. (Archivfoto)

Wir werfen einen Blick auf alle Teams und wagen eine Prognose für die kommende Saison.

Die neue Saison der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein steht vor der Tür – und Spannung ist garantiert. Nach der vergangenen Spielzeit mit zwei dominierenden Lübecker Mannschaften beginnt die Jagd auf die Spitze erneut. Doch wer gehört diesmal zu den heißesten Kandidaten auf die vorderen Plätze? Wer könnte überraschen? Und für wen wird es bis zum Schluss eng?

Direkte Konkurrenz dürfte vom Ratzeburger SV kommen. Der Verbandsligist verfügt über eine physisch starke Mannschaft, eine eingespielte Achse und eine leidenschaftliche Unterstützung im Rücken. Die Top 3 sind für den RSV ein realistisches Ziel.

Nachdem die beiden Lübecker Top-Teams die Liga im Vorjahr nach Belieben beherrschten, wittern die ehemaligen Verfolger ihre Chance. Ganz oben auf dem Zettel steht ein Rückkehrer: Der SV Eichede II bringt nach dem Landesliga-Abstieg die reifste Spielanlage und den professionellsten Unterbau mit. Die jungen Spieler gelten als spielerisch starkes Team, sofern die typischen Leistungsschwankungen einer U23 ausbleiben.

Das Quartett der möglichen Spitzenteams komplettiert der Büchen-Siebeneichener SV (BSSV) als möglicher Überraschungskandidat. Nach einer enttäuschenden Vorsaison auf Rang zehn will der Traditionsverein wieder angreifen. Mit Heimstärke, Mentalität und einem erfahrenen Kader ist ein Platz im oberen Drittel möglich.

Dahinter lauert der TSV Trittau, der in der vergangenen Saison mit Platz vier und starken 66 Punkten sowie 90 Toren aufhorchen ließ. Der nächste Schritt ist möglich, dafür muss das Team allerdings das teilweise riskante Defensivverhalten besser in den Griff bekommen.

Nach Platz drei in der Vorsaison mit 67 Punkten hat die Mannschaft von Hamberge bewiesen, dass sie gegen jeden Gegner bestehen kann. Taktische Disziplin und hohe Laufbereitschaft zählen zu den Stärken. Sollte der Kader von Verletzungen verschont bleiben, ist erneut eine starke Saison möglich.

Der Sereetzer SV setzt auf seine große Verbandsliga-Erfahrung und seine Stärke bei Standardsituationen. Nach Platz elf in der vergangenen Spielzeit soll es wieder weiter nach oben gehen. Dafür muss die Mannschaft vor allem in der Rückwärtsbewegung zulegen (76 Gegentore in der letzten Saison).

Der FC Ahrensburg steht für spielerische Lösungen und attraktiven Fußball. Nach Rang sechs mit 46 Punkten besitzt das Team die Qualität für eine gute Platzierung, muss sich aber gegen körperlich robuste Gegner besser behaupten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem SSV Güster. Der Aufsteiger überraschte in der vergangenen Saison mit Platz fünf und 47 Punkten. Mit großer Mentalität und gefährlichen Standards bleibt Güster auch in dieser Spielzeit ein unangenehmer Gegner, der jedem Team Punkte abnehmen kann.

In dem Bereich „Das gesicherte Mittelfeld“ geht es vor allem darum, regelmäßig zu punkten und Rückschläge zu vermeiden. Die SIG Elmenhorst überzeugte in der vergangenen Saison mit großem Teamgeist und einem eingespielten Gefüge. Wenn die Chancenverwertung verbessert wird, könnte sogar mehr möglich sein.

Auch Eintracht Groß Grönau zählt zu den stabilen Mannschaften der Liga. Ein ruhiges Umfeld sorgt zb. für Sicherheit. Der nächste Schritt gelingt, wenn die Auswärtsbilanz verbessert werden kann und man hinten weniger anfällig wird.

Der SV Schackendorf geht nach einer gelungenen ersten Verbandsliga-Saison in sein zweites Jahr. Die zweikampfstarke Spielweise ist eine große Stärke, defensiv besteht jedoch noch Entwicklungspotenzial, offensiv sind sie dagegen top (81 Tore, 83 Gegentore).

Beim MTV Ahrensbök bleibt der Einsatz der große Trumpf. Die Mannschaft überzeugt mit Leidenschaft und Geschlossenheit, muss fehlende Erfahrung auf diesem Niveau aber weiter über das Kollektiv ausgleichen. Die 102 Gegentore zur letzten Saison waren schwach, bei Wiederholung droht der Abstieg.



Im Tabellenkeller könnte es in dieser Saison eng zugehen. Die SG Elmenhorst/Tremsbüttel rettete sich im Vorjahr mit 28 Punkten knapp auf Platz 13. Die Defensive ist eine schwäche, auch offensiv muss das Team noch gefährlicher werden.

Als große Unbekannte geht der TSV Pansdorf II in die Saison. Die Nachwuchsspieler bringen eine gute Ausbildung mit, müssen sich aber erst im Herrenbereich beweisen. Ein Abstieg ist wahrscheinlich.

Auch die SG Reinfeld/Kronsforde II ist schwer einzuschätzen. Durch mögliche Unterstützung aus höheren Mannschaften besitzt das Team Qualität, gleichzeitig können häufige Veränderungen die Konstanz erschweren. Als letztjähriger Meister in der Kreisliga Lübeck müssen sie sich aber nicht verstecken.

Der SSC Hagen Ahrensburg II geht als Außenseiter ins Rennen. Mit einem eher kleinen Kader wartet eine schwierige Aufgabe, gleichzeitig kann die Mannschaft ohne großen Druck auftreten und für Überraschungen sorgen. Der erste Aufenthalt in der Verbandsliga wird jedoch sicherlich schnell zu Ende gehen, denn sie sind Abstiegskandidat Nr. 1, sogar hinter Pansdorf II.

Die neue Saison verspricht damit eine ausgeglichene Verbandsliga Süd. Zwischen Aufstiegsrennen und Abstiegskampf dürfte es viele klare Duelle geben – und einige Teams könnten die Prognosen am Ende noch kräftig durcheinanderwirbeln.