Verbandsliga-Stürmer wechselt in die Schweiz

Calcio Leinfelden-Echterdingen verzeichnet einen weiteren Abgang aus dem Kader der Verbandsliga Württemberg. Georgios Kaligiannidis verlässt den Verein nach einer Saison wieder und schließt sich dem FC Hellas an. Der 27 Jahre alte Stürmer wechselt damit in die 4. Liga, Gruppe 3, des Fussballverbands Region Zürich.
Für Calcio absolvierte Kaligiannidis in der Saison 2025/26 insgesamt 23 Verbandsliga-Partien. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Zuvor war der Angreifer über viele Jahre für die FV Sportfreunde Neuhausen aktiv. In der Landesliga Württemberg, Staffel 2, kam er 2024/25 auf 26 Einsätze, sechs Tore und elf Vorlagen. Besonders auffällig verlief die Bezirksliga-Saison 2023/24, in der Kaligiannidis in 28 Spielen 28 Treffer erzielte und 18 weitere vorbereitete.
Auch in den Spielzeiten davor gehörte er regelmäßig zum Aufgebot der Sportfreunde Neuhausen. Zwischen 2016 und 2024 sammelte der Stürmer dort zahlreiche Einsätze in der Bezirksliga Neckar/Fils. Seine Gesamtbilanz umfasst 221 Spiele, 60 Tore und 72 Assists. Hinzu kommen 46 Gelbe Karten, fünf Gelb-Rote Karten und zwei Rote Karten. Außerdem verwandelte Kaligiannidis 27 Elfmeter.
Mit seinem Wechsel zum FC Hellas beginnt für den Offensivspieler nun eine neue Station in der Schweiz. Bei Calcio ist er einer von mehreren Abgängen. Den Verein verlassen außerdem Ali Bozatzioglou, Jovan Djermanovic, Francesco di Frisco, Andreas Joachim, Philipp Seemann, Matino Schlotterbeck, Zacharias Velvelidis, Enes Isik, Sangar Aziz, Sezgin Karabiyik, Josip Pranjic und Lukas Zweigle.
Trainer Adem Demir stehen zugleich zahlreiche Zugänge zur Verfügung. Neu im Kader sind Mentor Morina, Nikola Lakovic, Filip Jordacevic, Krystian Rudnicki, Ivan Krajinovic, Blendi Muji, Kristijan Dulabic, Stanislav Votentsev, Muhamed Sanyang, Duncan Cunion und Leyan Yilmaz. Damit stellt sich Calcio für die kommende Spielzeit personell neu auf.