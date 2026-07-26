Verbandsliga-Stürmer wechselt in die Schweiz

– Foto: Timo Babic / Verein

Calcio Leinfelden-Echterdingen verzeichnet einen weiteren Abgang aus dem Kader der Verbandsliga Württemberg. Georgios Kaligiannidis verlässt den Verein nach einer Saison wieder und schließt sich dem FC Hellas an. Der 27 Jahre alte Stürmer wechselt damit in die 4. Liga, Gruppe 3, des Fussballverbands Region Zürich.

Für Calcio absolvierte Kaligiannidis in der Saison 2025/26 insgesamt 23 Verbandsliga-Partien. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Zuvor war der Angreifer über viele Jahre für die FV Sportfreunde Neuhausen aktiv. In der Landesliga Württemberg, Staffel 2, kam er 2024/25 auf 26 Einsätze, sechs Tore und elf Vorlagen. Besonders auffällig verlief die Bezirksliga-Saison 2023/24, in der Kaligiannidis in 28 Spielen 28 Treffer erzielte und 18 weitere vorbereitete.

Auch in den Spielzeiten davor gehörte er regelmäßig zum Aufgebot der Sportfreunde Neuhausen. Zwischen 2016 und 2024 sammelte der Stürmer dort zahlreiche Einsätze in der Bezirksliga Neckar/Fils. Seine Gesamtbilanz umfasst 221 Spiele, 60 Tore und 72 Assists. Hinzu kommen 46 Gelbe Karten, fünf Gelb-Rote Karten und zwei Rote Karten. Außerdem verwandelte Kaligiannidis 27 Elfmeter.