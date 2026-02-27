 2026-02-20T12:29:42.904Z

Verbandsliga: Steinbach II sieht einen kleinen Vorteil

Teaser VL MITTE: +++ Bei vielen Fußballvereinen ist die Vorbereitung im Schnee versunken - nicht so beim TSV Steinbach II. Trainer Karcher sieht sein Team deswegen für das Dietkirchen-Match gerüstet +++

Haiger. Restart für den TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga Mitte: Am Samstag um 16 Uhr bestreitet der Hessenliga-Absteiger sein erstes Pflichtspiel nach der Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Niklas Karcher, aktuell Tabellenzehnter, gastiert beim TuS Dietkirchen (14.). In der unteren Tabellenhälfte trennen beide Teams lediglich fünf Punkte – entsprechend hoch ist die Bedeutung dieser Partie.

