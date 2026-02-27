Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Verbandsliga: Steinbach II sieht einen kleinen Vorteil
Teaser VL MITTE: +++ Bei vielen Fußballvereinen ist die Vorbereitung im Schnee versunken - nicht so beim TSV Steinbach II. Trainer Karcher sieht sein Team deswegen für das Dietkirchen-Match gerüstet +++
Haiger. Restart für den TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga Mitte: Am Samstag um 16 Uhr bestreitet der Hessenliga-Absteiger sein erstes Pflichtspiel nach der Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Niklas Karcher, aktuell Tabellenzehnter, gastiert beim TuS Dietkirchen (14.). In der unteren Tabellenhälfte trennen beide Teams lediglich fünf Punkte – entsprechend hoch ist die Bedeutung dieser Partie.