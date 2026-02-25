Verbandsliga-Start mit Schärfe: Jagd auf die Young Boys beginnt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 20. Spieltag der Verbandsliga Württemberg beginnt nach der Winterpause wieder der Alltag einer Liga, in der von Anfang an Druck auf jeder Position liegt. Young Boys Reutlingen führen mit 45 Punkten, dahinter folgen FC Holzhausen (39) und TSV Berg (36). Unten ist die Lage hart wie selten: vier direkte Absteiger, dazu ein Relegationsplatz nach unten. Eine Besonderheit vor diesem Spieltag: FC Esslingen und Sportfreunde Schwäbisch Hall waren bereits in der vergangenen Woche in einem Nachholspiel im Einsatz und gehen damit als einzige Teams nicht komplett aus dem Kaltstart in diesen Spieltag.

Sportfreunde Dorfmerkingen gegen TSV Berg ist ein Duell aus der oberen Tabellenzone – und damit eines der Spiele, in denen sich früh zeigt, wer nach der Winterpause sofort wieder Zugriff hat. Dorfmerkingen steht mit 32 Punkten auf Rang 5, Berg mit 36 Punkten auf Rang 3. Der Abstand ist spürbar, aber keineswegs beruhigend. Wer hier gewinnt, setzt ein Signal in Richtung Spitzengruppe.

Das Hinspiel am 23.08.25 gewann TSV Berg knapp mit 1:0. Genau dieses Ergebnis gibt der Partie jetzt zusätzliche Spannung: Berg weiß, dass es schon einmal gereicht hat. Dorfmerkingen weiß, dass es nur ein schmaler Unterschied war. Im ersten Spiel nach der Pause kann aus so einer knappen Erinnerung schnell ein hoch emotionales Spiel werden. ---



VfB Friedrichshafen (Aufsteiger) steht bei 30 Punkten aus 17 Spielen auf Rang 6 und hat damit eine starke Ausgangslage, aber auch die Chance, mit einem Sieg noch näher an die obere Hälfte heranzurücken. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Absteiger) ist mit 25 Punkten Achter und steckt in einer Zone, in der ein guter Lauf nach oben trägt, ein schwacher Start aber sofort nach unten schauen lässt. Das Hinspiel am 24.08.25 war deutlich: Calcio Leinfelden-Echterdingen – VfB Friedrichshafen 0:3. Friedrichshafen hat also einen klaren Vergleichswert im Rücken. Calcio reist mit der Aufgabe an, dieses Bild zu korrigieren und zu zeigen, dass die Rückrunde nicht mit einer alten Wunde beginnt. ---



Im Tabellenkeller hat dieses Spiel sofort das Gewicht eines Frühjahrsalarms. VfR Heilbronn ist Schlusslicht mit 12 Punkten und steht damit unter maximalem Druck. TSV Weilimdorf (Aufsteiger) liegt mit 19 Punkten auf Rang 12 und hat zwar Abstand, aber in einer Liga mit vier direkten Absteigern ist dieser Vorsprung schnell aufgebraucht. Das Hinspiel am 23.08.25 war ein wildes Spiel mit dem besseren Ende für Heilbronn: TSV Weilimdorf – VfR Heilbronn 3:4. Für den Tabellenletzten ist das ein wichtiger Fakt: Gegen diesen Gegner hat man schon gewonnen. Für Weilimdorf ist es eine offene Rechnung – und die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. ---



TSV Oberensingen geht als Vierter mit 32 Punkten in dieses Heimspiel und will den Anschluss an die Top drei halten. Sportfreunde Schwäbisch Hall stehen bei 24 Punkten auf Rang 11 und bewegen sich in jener unruhigen Zone, in der jedes Ergebnis die Stimmung kippen kann.

TSV Oberensingen geht als Vierter mit 32 Punkten in dieses Heimspiel und will den Anschluss an die Top drei halten. Sportfreunde Schwäbisch Hall stehen bei 24 Punkten auf Rang 11 und bewegen sich in jener unruhigen Zone, in der jedes Ergebnis die Stimmung kippen kann.

Das Hinspiel am 23.08.25 war eine klare Angelegenheit: Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSV Oberensingen 0:6. Das macht das Rückspiel brisant. Oberensingen hat die Erinnerung an einen dominanten Auftritt, Schwäbisch Hall dagegen eine deutliche Niederlage, die nachwirkt. Dazu kommt: Schwäbisch Hall war bereits vergangene Woche im Nachholspiel aktiv und bringt damit Spielpraxis mit – ob das hilft oder zusätzlich Druck erzeugt, wird man früh spüren. ---



TSG Tübingen startet als 15. mit 15 Punkten in die Rückrunde und steht damit tief im Kampf um den Klassenerhalt. SSV Ehingen-Süd ist Zehnter mit 24 Punkten und hat auf dem Papier mehr Luft, aber noch keinen echten Komfort. Das Hinspiel am 23.08.25 endete 1:1: SSV Ehingen-Süd – TSG Tübingen 1:1. Ein Remis, das jetzt als Maßstab dient. Für Tübingen ist jeder Punkt ein Baustein gegen das Abrutschen. Für Ehingen-Süd ist dieses Spiel die Chance, sich mit einem Sieg von den gefährlicheren Regionen fernzuhalten. Gerade zum Auftakt nach der Winterpause sind solche Duelle oft nervöser als jedes Spitzenspiel. ---



Ein Spiel mit klarem Spitzenton: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen FC Holzhausen. Hofherrnweiler-Unterrombach steht bei 27 Punkten auf Rang 7 und bewegt sich im stabilen Mittelfeld. FC Holzhausen ist mit 39 Punkten Zweiter und erster Verfolger von Tabellenführer Young Boys Reutlingen. Das Hinspiel am 23.08.25 endete 0:0. Für Holzhausen ist das eine Warnung: Gegen diesen Gegner gab es schon einmal kein Durchkommen. Für Hofherrnweiler-Unterrombach ist es ein Beweis, dass man ein Spitzenteam stoppen kann. Genau daraus entsteht Spannung – weil Holzhausen im Aufstiegsrennen jeden Zähler braucht und ein weiteres Remis sofort wie ein Rückschlag wirken würde. ---

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr FC Rottenburg Rottenburg SV Fellbach SV Fellbach



Im unteren Mittelfeld ist dieses Spiel ein echter Richtungsweiser. FC Rottenburg (Aufsteiger) steht mit 17 Punkten auf Rang 13, SV Fellbach (Absteiger) mit 24 Punkten auf Rang 9 – allerdings bei nur 17 Spielen. Rottenburg braucht Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Fellbach braucht Punkte, um sich nicht in das enge Gedränge hineinziehen zu lassen.

Im unteren Mittelfeld ist dieses Spiel ein echter Richtungsweiser. FC Rottenburg (Aufsteiger) steht mit 17 Punkten auf Rang 13, SV Fellbach (Absteiger) mit 24 Punkten auf Rang 9 – allerdings bei nur 17 Spielen. Rottenburg braucht Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Fellbach braucht Punkte, um sich nicht in das enge Gedränge hineinziehen zu lassen.

Das Hinspiel am 22.08.25 gewann FC Rottenburg auswärts mit 4:2: SV Fellbach – FC Rottenburg 2:4. Für Rottenburg ist das ein starker Referenzwert. Für Fellbach ist es eine schmerzhafte Erinnerung – und die klare Chance, zum Rückrundenstart eine Antwort zu geben. ---

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr FC Esslingen FC Esslingen Young Boys Reutlingen Young Boys R



Das Spiel trägt zwei Geschichten in sich: unten Überlebenskampf, oben Titelkurs. FC Esslingen ist mit 17 Punkten auf Rang 14 und steckt mitten im Abstiegskampf. Young Boys Reutlingen führen die Tabelle mit 45 Punkten an und gehen als Spitzenreiter in diesen ersten regulären Spieltag nach der Pause. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Young Boys Reutlingen mit 4:2. Reutlingen kennt also den Weg, Esslingen zu schlagen. Esslingen wiederum hat bereits in der vergangenen Woche ein Nachholspiel absolviert und ist als eines von nur zwei Teams nicht ohne Wettkampfrhythmus in diesen Spieltag gegangen. Genau das macht die Partie so reizvoll: Der Favorit kommt mit Tabellenmacht, der Außenseiter mit der Hoffnung, den Rhythmusvorteil in Widerstand umzuwandeln. In einer Liga mit vier direkten Absteigern kann selbst ein Punkt gegen den Tabellenführer ein ganzes Tabellengefüge verändern.