Verbandsliga: Starke Moral bringt einen Punkt Hassia Bingen erkämpft sich in Kandel ein 0:0, schimpft aber über den Schiedsrichter

Bei allem Hadern mit den Entscheidungen der Unparteiischen darf eines allerdings nicht untergehen. Die Binger, die erstmals in dieser Spielzeit im 4-4-2-System antraten, verdienten sich das Remis in der Südpfalz in einer durchweg fairen Partie, in der ausschließlich sie teilweise auch für Nichtigkeiten Gelbe Karten sahen, durch ihre konsequente Arbeit. Im ersten Abschnitt seien mehrere Akteure zu ihm gekommen und hätten ob der Pfiffe gesagt, dass man bei solchen Entscheidungen hilflos sei und auch vom Platz gehen könne, so Thomas Klöckner nach Spielende.

Mentalität, Ehrgeiz und Geilheit bedeuteten in Kandel einen großen Schritt nach vorne. „Wir haben hier gesehen, was drin ist, wenn jeder von der Moral her voll da ist“, so Thomas Klöckner, der das Positive aus der Begegnung mitnehmen wollte. Seine Vorgabe für die Partie gegen den FC Speyer am Dienstag (Allerheiligen, Anstoß 17 Uhr) am Hessenhaus: „ Wir dürfen kein Promille an Leistung nachlassen. Dann werden wir auch wieder einen Dreier einfahren.“ Außenstürmer Gianni Auletta wird dann nicht dabei sein. Nach seiner erneuten Verletzung steht wahrscheinlich zweiwöchige Pause an.

Hassia Bingen: Schindler – Engel, Tasci, Kosek, Tüysüz – Esmaieli (90. Steil), Schön, Iten, Auletta (46. Shvartsburd) – Bittner (70. Heinrich), Yüksel (88. Schäfer).