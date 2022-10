Verbandsliga: Stadtderby unter Flutlicht eröffnet das Wochenende Verbandsliga +++ Die Vorschau auf alle Ansetzungen des 11. Spieltags

Mit einem Stadtderby wird der elfte Spieltag in Sachsen-Anhalts Oberhaus eröffnet: In einem von drei Freitagsspielen empfängt der SV Blau-Weiß Dölau den BSV Halle-Ammendorf. Außerdem stehen sich die Nachbarn aus Sangerhausen und Farnstädt gegenüber. Weitere spannende Partien folgen am Sonnabend. So muss Tabellenführer SSC Weißenfels zum SV Fortuna Magdeburg, der zuletzt sechsmal in Folge unbesiegt blieb, während Verfolger 1. FC Magdeburg II den starken Aufsteiger aus Tangermünde empfängt. Im Tabellenkeller treffen der SC Bernburg und der SV Eintracht Emseloh aufeinander. Alle Ansetzungen des Wochenendes: