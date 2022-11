Verbandsliga: SSC Burg will raus aus der Zeitschleife Teaser VL MITTE: +++ Gegen Mitaufsteiger FC Dorndorf will Fußball-Verbandsligist SSC Burg endlich wieder Zählbares einfahren. Es ist gleichzeitig die Revanche der diesjährigen Hessenpokal-Runde +++

HERBORN - Steffen Hardt muss sich wie im Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" vorkommen, in dem Bill Murray in einer Zeitschleife festsitzt. Woche für Woche hat der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg Niederlagen zu erklären, in denen sein Team spielerisch keineswegs schlechter war. Zuletzt verlor der SSC 3:4 gegen Walluf. Am Sonntag um 15 Uhr tritt Burg beim FC Dorndorf an.