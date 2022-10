Verbandsliga: SSC Burg reist nach Weyer Teaser VL MITTE: +++ Drittletzer gegen Vorletzter: In der Fußball-Verbandsliga kommt es am Sonntag um 15 Uhr zum richtungsweisenden Spiel RSV Weyer - SSC Burg +++

HERBORN - Wenn der Drittletzte auf den punktgleichen Vorletzten trifft, dann muss ein Trainer gar nicht viele Worte verlieren. Vor dem Fußball-Verbandsliga-Duell zwischen dem RSV Weyer und dem SSC Burg (So., 15 Uhr) sagt RSV-Coach Frank Wissenbach: "Wir müssen gewinnen." SSC-Übungsleiter Steffen Hardt will die Abstiegsränge ebenfalls gern verlassen und sagt: "Es wäre gut, wenn wir in Weyer mit dem Punkten beginnen würden."