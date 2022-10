Verbandsliga: Spvgg. Eltville will "mit Herz und Leidenschaft" punkten Trainer Thorsten Lang zeigt sich begeistert von der Einstellung seiner Mannschaft +++ SG Walluf muss nach Marburg

Region. Auf die beiden Verbandsligisten Spvgg. Eltville und SG Walluf warten die nächsten schweren Auswärtsspiele in der Verbandsliga. Die SGW (ungeachtet der Niederlage in Breidenbach) scheint zunehmend an Stabilität zu erlangen, während die Spvgg. Eltville mit erst sechs Zählern auf dem Konto unverdrossen am „Wunder vom Wiesweg“ arbeitet, den Verbleib keinesfalls abgehakt hat.