Verbandsliga-Spitzenteam verpflichtet jungen Verteidiger vom Absteiger

– Foto: Carsten Trebuth / Verein

Der TSV Oberensingen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und begrüßt Dominik Orsolic im Verbandsliga-Team. Der 2006 geborene Spieler kommt mit Erfahrung aus starken Nachwuchsstrukturen sowie dem Aktivenbereich und passt mit seiner Spielintelligenz und seinem Ehrgeiz in das Konzept der Sandhasen. Zudem wurde Elyasa Isik ebenfalls vorgestellt.

Dominik Orsolic bringt eine vielseitige fußballerische Ausbildung mit nach Oberensingen. Der am 11. Februar 2006 geborene Spieler war zuletzt für den FC Esslingen in der Verbandsliga Württemberg aktiv und kam dort in der Saison 2025/2026 auf 24 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage. Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 54 Spiele, vier Tore und zwei Assists aus.

Seine Entwicklung führte Dominik Orsolic zuvor durch mehrere leistungsorientierte Nachwuchsbereiche. Bei der SG Sonnenhof Großaspach sammelte er Spielpraxis in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg, für die SGM Aspach kam er zudem in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall zum Einsatz. Weitere Stationen waren der SV Böblingen in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg sowie der Karlsruher SC, bei dem er in der U17-Bundesliga Süd/Südwest früh mit anspruchsvollem Leistungsfußball in Berührung kam.