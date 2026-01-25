Verbandsliga-Spitzenteam und Trainer trennen sich im Sommer

"Nach einem Gespräch zwischen der Vereinsführung und Trainer Leo Gjini haben sich beide Seiten darauf verständigt, die Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Saison einvernehmlich zu beenden. Wir bedanken uns bei Leo Gjini für seine geleistete Arbeit und sein Engagement. Der Fokus liegt nun voll auf der verbleibenden Spielzeit und unseren sportlichen Zielen."

Tabelle der Verbandsliga Württemberg

1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45

2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39

3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36

4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32

5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32

6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30

7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27

8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25

9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24

10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24

11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21

12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19

13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17

14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17

15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15

16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13

17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12