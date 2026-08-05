Verbandsliga-Spitzenteam startet mit vier Neuen: "Helfen uns weiter"

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Nach Tabellenplatz drei in der abgelaufenen Saison startet der BSV Halle-Ammendorf erneut als einer der Mitfavoriten in die neue Spielzeit der Verbandsliga. Für diese haben die Ammendorfer ihren Kader mit vier Neuzugängen ergänzt. "Das sind talentierte Jungs, die richtig Bock auf die Verbandsliga haben", sagt Trainer Christian Kamalla: "Sie helfen uns weiter."

Mit der Empfehlung von 34 Scorerpunkten in der abgelaufenen Saison in der LOTTO-Landesliga Süd kam Sebastian Schaffrath ins Stadion der Waggonbauer. 23 Treffer erzielte der 22-Jährige für den FSV Bennstedt. "Diese Zahlen waren kein Zufall", unterstreicht Kamalla und ergänzt zum variablen Offensivspieler: "Er steht häufig genau da, wo der Ball im Strafraum herunterkommt. Außerdem kann er nicht nur vollstrecken, sondern auch einen sehr guten letzten Pass für seine Mitspieler spielen." Zum Spielerprofil:

In Szene gesetzt werden könnte Schaffrath künftig von Maurice May. Im Alter von 21 Jahren bringt der Mittelfeldspieler bereits die Erfahrung aus drei Landesliga-Spielzeiten für die SG Blau-Weiß Brachstedt und aus einem Verbandsliga-Jahr bei der SG Rot-Weiß Thalheim mit. "Maurice hat seine Qualitäten mit dem Ball am Fuß", sagt Kamalla. "Ob als Sechser oder Achter - er kann ein Spiel mit seinem feinen Füßschen gestalten. Nur gegen den Ball muss er noch ein bisschen zulegen, aber daran haben wir in der Vorbereitung bereits gearbeitet." Zum Spielerprofil:

Auch Ksawier Stachyra bringt neue Qualitäten mit zum Vorjahresdritten. Der 19-jährige Angreifer kam von den A-Junioren des 1. FC Lokomotive Leipzig zurück nach Halle, wo er zuvor bereits für den VfL-Nachwuchs gespielt hatte. "Ksawier hat einen niedrigen Schwerpunkt und ist für die Verteidiger extrem schwierig zu greifen", berichtet Kamalla: "Das hat er in den Testspielen schon gezeigt und getroffen. Jetzt geht es darum, ihm auch zu zeigen, was wir in der Defensivarbeit von ihm brauchen." Zum Spielerprofil:

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Der vierte Neuzugang im Ammendorfer Verbandsliga-Kader ist Tim Sdralek. Der noch 17-jährige Keeper stand zuletzt bei den A-Junioren des VfL Halle 96 zwischen den Pfosten. "Tim bringt in seinem jungen Alter schon viel mit und ist super-ehrgeizig. Wir sind froh, dass wir ihn haben", sagt Kamalla. Noch allerdings muss sich der talentierte Schlussmann gedulden. Erst nach seinem 18. Geburtstag am 28. Oktober darf Sdralek für den Verbandsligisten auflaufen. Zum Spielerprofil

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