Verbandsliga-Spitzenteam schlägt fünffach auf dem Transfermarkt zu

– Foto: Jens Körner

Der TSV Oberensingen aus der Verbandsliga Württemberg stellt weitere Neuzugänge für die Saison 2026/27 vor. Mit André Simao, Philipp Majewski, Kjell Otterbach, Mehmet Kaan und Torhüter Michael Geywitz gewinnt der Kader von Trainer Marco Parrotta zusätzliche Erfahrung, Breite und Entwicklungspotenzial für die kommende Spielzeit im Oberensinger Trikot.

Simao kommt mit reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Amateurfußball nach Oberensingen. Von 2018 bis 2026 war er für den VfL Sindelfingen aktiv und sammelte dort zahlreiche Einsätze in der Landesliga und Verbandsliga. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einem konstanten Bestandteil seiner Mannschaft. Mit Spielpraxis, Routine und gutem Spielverständnis soll Simao dem TSV zusätzliche Stabilität geben. Der Rechtsfuß ist vielseitig einsetzbar und bringt Einsatzwillen sowie Verlässlichkeit mit.

Auch Majewski verfügt bereits über viel Erfahrung. Der Flügelspieler wurde in der Jugend der SG Quelle Fürth ausgebildet und war dort in der U19-Bayernliga aktiv. Danach wechselte er zum ASV Neumarkt, wo er über mehrere Jahre hinweg in der Bayernliga Nord spielte und auf mehr als 100 Einsätze kam. In der Saison 2025/26 lief Majewski für den SSV Reutlingen in der Oberliga auf. In Oberensingen soll er mit Laufstärke, Einsatzbereitschaft und Vielseitigkeit Akzente setzen.