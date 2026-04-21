Verbandsliga-Spitzenteam präsentiert Zugang und zwei Verlängerungen

– Foto: Carsten Trebuth

Der TSV Oberensingen treibt seine Personalplanung für die kommende Verbandsliga-Saison weiter mit Nachdruck voran. Mit Alban Dodoli präsentiert der Tabellen­dritte einen erfahrenen Neuzugang, zugleich setzen die Rot-Schwarzen auf Kontinuität: Auch Julian Miller und Julian Wartig bleiben an Bord. Drei wichtige Personalien, die den Kurs der TSVO klar unterstreichen.

Beim TSV Oberensingen nimmt der Kader für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Der Tabellendritte der Verbandsliga Württemberg hat mit Alban Dodoli nicht nur einen erfahrenen Neuzugang vorgestellt, sondern zugleich zwei weitere wichtige Verlängerungen bekanntgegeben. Damit sendet die TSVO ein deutliches Signal im Aufstiegsrennen und darüber hinaus.

Mit Alban Dodoli kommt ein Spieler nach Oberensingen, der sowohl Landesliga- als auch Verbandsliga-Erfahrung mitbringt. Aktuell steht er noch beim SV Böblingen unter Vertrag. Bereits von 2018 bis 2020 lief er dort in der Landesliga auf, ehe ihn sein Weg 2020 zum VfL Sindelfingen führte. In Sindelfingen absolvierte er bis 2023 insgesamt 62 Spiele in der Verbandsliga und sammelte damit wertvolle Erfahrung auf genau dem Niveau, auf dem sich die TSVO derzeit erfolgreich bewegt. Seit 2023 spielte Alban Dodoli wieder für den SV Böblingen und kam dort auf 76 Einsätze in der Landesliga.