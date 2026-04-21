Verbandsliga-Spitzenteam präsentiert Zugang und zwei Verlängerungen

Der TSV Oberensingen treibt seine Personalplanung für die kommende Verbandsliga-Saison weiter mit Nachdruck voran. Mit Alban Dodoli präsentiert der Tabellendritte einen erfahrenen Neuzugang, zugleich setzen die Rot-Schwarzen auf Kontinuität: Auch Julian Miller und Julian Wartig bleiben an Bord. Drei wichtige Personalien, die den Kurs der TSVO klar unterstreichen.
Beim TSV Oberensingen nimmt der Kader für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Der Tabellendritte der Verbandsliga Württemberg hat mit Alban Dodoli nicht nur einen erfahrenen Neuzugang vorgestellt, sondern zugleich zwei weitere wichtige Verlängerungen bekanntgegeben. Damit sendet die TSVO ein deutliches Signal im Aufstiegsrennen und darüber hinaus.
Mit Alban Dodoli kommt ein Spieler nach Oberensingen, der sowohl Landesliga- als auch Verbandsliga-Erfahrung mitbringt. Aktuell steht er noch beim SV Böblingen unter Vertrag. Bereits von 2018 bis 2020 lief er dort in der Landesliga auf, ehe ihn sein Weg 2020 zum VfL Sindelfingen führte. In Sindelfingen absolvierte er bis 2023 insgesamt 62 Spiele in der Verbandsliga und sammelte damit wertvolle Erfahrung auf genau dem Niveau, auf dem sich die TSVO derzeit erfolgreich bewegt. Seit 2023 spielte Alban Dodoli wieder für den SV Böblingen und kam dort auf 76 Einsätze in der Landesliga.
Gleichzeitig setzt der Verein auf eingespielte Kräfte. Julian Miller bleibt der TSVO erhalten und ist längst ein fester Bestandteil des Teams geworden. Seit seinem Wechsel zur Saison 2024/25 absolvierte er bereits 49 Pflichtspiele – ein starker Wert, der seine Bedeutung für die Mannschaft unterstreicht.
Auch Julian Wartig wird weiterhin das rot-schwarze Trikot tragen. Nach seinem Wechsel zur Saison 2024/25 hatte ihn eine längere Verletzungspause zurückgeworfen. Umso erfreulicher ist aus Sicht des Vereins, dass er inzwischen wieder zurück ist und seinen Weg in Oberensingen fortsetzt.
Mit 48 Punkten aus 26 Spielen liegt der TSV Oberensingen aktuell auf Rang drei der Verbandsliga – und stellt personell früh die Weichen, um vorne dranzubleiben.