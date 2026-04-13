Verbandsliga-Spitzenteam präsentiert nächsten Zugang und Verlängerung

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Beim FC Holzhausen verdichten sich in diesen Tagen die Zeichen dafür, dass der Verein seinen Weg in der Verbandsliga Württemberg mit Bedacht und klarer Linie fortsetzen will. Die Vertragsverlängerung von Vladan Djermanovic und die Verpflichtung des jungen Felix Hörmann stehen dabei für zwei Seiten derselben Idee: Kontinuität im Kern, ergänzt durch frische Perspektive.

Die Verlängerung von Vladan Djermanovic besitzt dabei besonderes Gewicht. Vor zwei Jahren war er vom SSV Reutlingen nach Holzhausen gekommen, seither hat er sich offenbar nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zu einer wichtigen Figur entwickelt. Der Verein beschreibt ihn als besonderen Fußballer und besonderen Menschen – eine Formulierung, die im besten Fall mehr meint als nur gute Technik oder saubere Leistungen. Sie verweist auf einen Spieler, der einer Mannschaft auf und neben dem Platz guttut, also Haltung, Präsenz und Verlässlichkeit einbringt. Gerade in einer Saison, in der der FC Holzhausen mit 55 Punkten aus 24 Spielen auf Rang zwei steht und damit weiter ernsthaft im Rennen um die Spitzenplätze ist, sind solche Personalien von besonderem Wert.

Denn in einer starken Saison geht es längst nicht nur darum, gute Spieler zu haben, sondern jene zu halten, die ein Gefüge tragen. Vladan Djermanovic scheint genau ein solcher Fall zu sein. Seine Verlängerung ist darum auch ein Signal an das Umfeld: Holzhausen möchte seine Substanz bewahren und jene Figuren an sich binden, die den sportlichen Kurs mitprägen.