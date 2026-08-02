Verbandsliga-Spitzenteam holt zwei weitere Defensiv-Zugänge

Der 19-jährige Agyemang wechselt aus der U19 des SSV Reutlingen nach Oberensingen. In der Saison 2025/26 absolvierte er elf Partien in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg und erzielte dabei einen Treffer. Zuvor kam er bereits sechsmal in der Herbststaffel 2024 zum Einsatz. Seine weitere Ausbildung führte ihn über den 1. FC Heidenheim und die Stuttgarter Kickers. Für Heidenheim bestritt Agyemang in der Saison 2023/24 insgesamt 22 Spiele in der U17-Bundesliga Süd/Südwest. Eine weitere Partie absolvierte er zuvor für die U17 der Kickers. Insgesamt stehen für den jungen Verteidiger bislang 40 Spiele und ein Tor zu Buche. Beim TSV Oberensingen beginnt für ihn nun der Übergang aus dem Nachwuchs- in den Aktivenbereich.

Mit Schuckenböhmer kommt zugleich ein deutlich erfahrenerer Defensivspieler. Der 26-Jährige wechselt vom VfL Sindelfingen nach Oberensingen. In den vergangenen drei Landesliga-Spielzeiten absolvierte er dort insgesamt 66 Partien und erzielte drei Tore. Bereits in der Saison 2022/23 kam Schuckenböhmer für Sindelfingen auf 31 Einsätze in der Verbandsliga Württemberg. Zuvor spielte er drei Jahre für den 1. FC Normannia Gmünd und sammelte dort weitere Erfahrung in derselben Spielklasse.

Ausgebildet wurde Schuckenböhmer beim VfB Stuttgart. Für dessen U19 bestritt er insgesamt 21 Bundesliga-Partien. Seine bisherige Bilanz umfasst 152 Spiele, fünf Tore und drei Vorlagen. Damit erhält Oberensingen einen Verteidiger, der die Verbandsliga bereits aus mehreren Spielzeiten kennt.