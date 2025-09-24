Verbandsliga: Spitzenspiel unter Flutlicht

Rheinhessen. Der neunte Spieltag der Verbandsliga Süwest hält für die Zuschauer gleich zwei Topspiele bereit: Am Freitagabend eröffnet das Duell zwischen Bienwald Kandel und Mechtersheim den Spieltag. Der Aufsteiger aus Bienwald könnte mit einem Sieg auf 22 Punkte ziehen und damit mit dem Absteiger aus Mechtersheim gleichziehen. Parallel empfängt die TuS Marienborn den SV Bodenheim. Den Samstagsspieltag eröffnet Jahn Zeiskam mit einem Heimspiel gegen den TuS Steinbach. Um 15.30 Uhr steigt dann das zweite Topspiel des neunten Verbandsliga-Spieltags: Alemannia Waldalgesheim trifft auf Basara Mainz. Beide Teams haben aktuell 19 Punkte durch jeweils sechs Siege, einem Unentschieden und einer Niederlage. Ein weiteres Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger gibt es zwischen dem SV Morlautern und dem TuS Hohenecken. Zudem empfängt die SG Hüffelsheim die TSG Bretzenheim. Am Sonntag tritt auch die dritte bislang sieglose Mannschaft, Eintracht Bad Kreuznach, beim SV Steinwenden an. Zudem gastiert der FK Pirmasens II bei Viktoria Herxheim.