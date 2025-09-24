Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am neunten Spieltag der Verbandsliga spielt Alemannia Waldalgesheim im Topspiel gegen Basara Mainz. Die Tus Marienborn hingegen empfängt den VfB Bodenheim. – Foto: Michael Wolff (Archiv)
Verbandsliga: Spitzenspiel unter Flutlicht
Zweitplatzierter Bienwald Kandel empfängt Tabellenführer Mechtersheim am Freitagabend +++ Weiteres Topspiel zwischen Waldalgesheim und Basara +++ Drei Teams hoffen weiter auf den ersten Sieg
Rheinhessen. Der neunte Spieltag der Verbandsliga Süwest hält für die Zuschauer gleich zwei Topspiele bereit: Am Freitagabend eröffnet das Duell zwischen Bienwald Kandel und Mechtersheim den Spieltag. Der Aufsteiger aus Bienwald könnte mit einem Sieg auf 22 Punkte ziehen und damit mit dem Absteiger aus Mechtersheim gleichziehen. Parallel empfängt die TuS Marienborn den SV Bodenheim. Den Samstagsspieltag eröffnet Jahn Zeiskam mit einem Heimspiel gegen den TuS Steinbach. Um 15.30 Uhr steigt dann das zweite Topspiel des neunten Verbandsliga-Spieltags: Alemannia Waldalgesheim trifft auf Basara Mainz. Beide Teams haben aktuell 19 Punkte durch jeweils sechs Siege, einem Unentschieden und einer Niederlage. Ein weiteres Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger gibt es zwischen dem SV Morlautern und dem TuS Hohenecken. Zudem empfängt die SG Hüffelsheim die TSG Bretzenheim. Am Sonntag tritt auch die dritte bislang sieglose Mannschaft, Eintracht Bad Kreuznach, beim SV Steinwenden an. Zudem gastiert der FK Pirmasens II bei Viktoria Herxheim.