Verbandsliga: Spitzenspiel in der Heimstättensiedlung RW Darmstadt kann mit einem Sieg gegen Hanau die Tabellenführung übernehmen

DARMSTADT/MÜNSTER . In der Verbandsliga steht das Spitzenspiel an: Der Tabellenzweite Rot-Weiß Darmstadt empfängt Spitzenreiter SC Hanau. Der SV Münster sieht sich mit angespannter Personalsituation bei den Sportfreunden Seligenstadt der nächsten Herausforderung gegenüber.

So., 16.10.2022, 15:30 Uhr

Mit Felix Kalbfleisch, Patrick Bohn, Paul Schmieder und Donat Tala kehrten vier Stammkräfte ins Training zurück, sie alle sind für die Begegnung gegen den SC Hanau eine Option. Trainer Dominik Lohrer erwartet eine harte Prüfung: „Hanau ist die fußballerisch wohl stärkste Mannschaft der Verbandsliga, die auch unbedingt aufsteigen will. Im Vergleich zum Vorjahr konnten sie sich zudem mit weiteren Topleuten verstärken.“ Die stärkste Offensive trifft dabei auf die beste Defensive der Liga, in der Tabelle trennen beide Teams nur zwei Punkte, Darmstadt hat jedoch ein Spiel weniger absolviert. „Es ist die schwerstmögliche Aufgabe und es gibt viele Superlative, mit denen man das Spiel beschreiben könnte. Aber Hanau ist auch eine der Mannschaften, an denen die Jungs wachsen können“, sagt Lohrer.