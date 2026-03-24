Verbandsliga-Spitzenreiter präsentiert gleich zwei Verlängerungen

– Foto: Thomas Nast

Die Young Boys Reutlingen treiben ihre Kaderplanung mit Blick auf die kommende Saison weiter voran und setzen dabei auf vertraute Gesichter. Der Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg hat die Verträge von Savas Ioannidis und Luca Lennerth verlängert und bindet damit zwei wichtige Spieler weiterhin an den Verein.

Mit Savas Ioannidis bleibt eine echte Identifikationsfigur Teil der Mannschaft. Der Offensivspieler durchlief mehrere Jugendmannschaften der Young Boys und ist seit Jahren eng mit dem Verein verbunden. Er erlebte unter anderem den Aufstieg in die Verbandsliga und zählt seither zu den prägenden Figuren im Team. Mit großem Einsatz und hoher Intensität geht Ioannidis stets voran und übernimmt auch innerhalb der Kabine eine wichtige Rolle. Zuletzt erreichte er beim Spiel gegen Esslingen die Marke von 100 Einsätzen für den Verein. Nach seiner Rückkehr im Sommer 2022 steht er nun vor seiner fünften Saison bei den Young Boys.

Auch Luca Lennerth bleibt dem Spitzenreiter erhalten. Der Außenverteidiger geht damit in seine dritte Spielzeit im Trikot der Reutlinger. Nach einer überzeugenden ersten Saison benötigte Lennerth in der aktuellen Spielzeit zunächst etwas Anlaufzeit, fand zuletzt jedoch zu alter Stärke zurück. In den vergangenen Wochen zeigte er seine Qualitäten, insbesondere mit seiner Dynamik auf der Außenbahn und seinen präzisen Flanken, die immer wieder zu gefährlichen Situationen führten.