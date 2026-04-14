Verbandsliga-Spitzenreiter holt U19-Kapitän der Stuttgarter Kickers

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Die Young Boys Reutlingen treiben ihre Planungen mit der Souveränität eines Spitzenreiters voran. Während der Verein in der Verbandsliga Württemberg mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht, richtet sich der Blick bereits auf die nächste Saison. Mit Mika Seeger kommt nun ein talentierter Mittelfeldspieler hinzu.

Der Neuzugang passt in vielerlei Hinsicht zum Profil dieses Vereins. Mika Seeger steht derzeit noch bei der U19 der Stuttgarter Kickers unter Vertrag und trägt dort als Kapitän bereits Verantwortung. Dass ein Spieler in so jungem Alter Führungsaufgaben übernimmt, gilt im Fußball stets als Hinweis auf Reife, Haltung und Spielverständnis. In Reutlingen soll er nun in seine erste Saison im Herrenbereich gehen – und damit den nächsten Schritt seiner Entwicklung vollziehen.

Bemerkenswert ist, dass er sich bewusst für den Weg bei den Young Boys entschieden hat. Das spricht für die Strahlkraft, die sich der Klub mit seiner starken Saison erarbeitet hat. 64 Punkte aus 25 Spielen, 81 erzielte Tore und lediglich eine Niederlage: Die Tabelle unterstreicht, dass hier nicht nur Ergebnisse stimmen, sondern auch ein sportliches Umfeld gewachsen ist, das für junge Spieler attraktiv wirkt.