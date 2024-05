Verbandsliga: Spitzenreiter gegen Schlusslicht in der Englischen Woche

Kaum ist der 30. Spieltag in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse absolviert, da steht schon der 31. vor der Tür. Am Vorabend des Maifeiertags und am 1. Mai selbst steigen insgesamt neun Partien in der Verbandsliga. Darunter auch das ungleiche Aufeinandertreffen zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht.