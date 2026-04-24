 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Verbandsliga: Spitzenduo auswärts gefordert

Ausblick auf den kommenden Spieltag, der im Zeichen des Fernduells zwischen Hadamar und Hornau steht

von Redaktion · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Am Wochenende im Einsatz nach ihrem Aufeinandertreffen im Pokal-Halbfinale: Der SV Zeilsheim (hier André Fließ) und die TuS Hornau (hier Niklas Kern).
Am Wochenende im Einsatz nach ihrem Aufeinandertreffen im Pokal-Halbfinale: Der SV Zeilsheim (hier André Fließ) und die TuS Hornau (hier Niklas Kern). – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Sie sind doch nicht unbesiegbar: Nach einer bis dato perfekten Rückrunde ließ Tabellenführer SV Rot-Weiß Hadamar mal wieder Federn und verlor am vergangenen Spieltag gegen den TSV Steinbach Haiger II. Nun bekommt das Fernduell der beiden Top-Teams neue Brisanz. Auch am kommenden Spieltag muss Hadamar beim FV Biebrich eine hohe Hürde überspringen. Parallel müssen die TuS Hornau zum MTK-Derby nach Okriftel. Die zuletzt formstarken TuS Dietkirchen und SV Zeilsheim treffen im direkten Duell aufeinander. Den wirklich letzten Strohhalm um den möglichen Aufstieg kann der Türkische SV Wiesbaden mit einem Heimsieg gegen den FC Waldbrunn ergreifen. Schlusslicht Breidenbach hat Marburg zu Gast. Der SSC Juno Burg empfängt den FC Ederbergland. Der Aufsteiger VfR 07 Limburg hofft auf einen Sieg bei der SG Walluf, um sich aus dem Keller zu retten. Der SV Zeilsheim spielt auswärts bei der TuS Dietkirchen. Der Tabellenletzter FV Breidenbach empfängt die SF/BG Marburg und erhofft sich 3 Punkte. Die TSV Steinbach II spielt zu Hause gegen den SV Wiesbaden.

Die Partien am Wochenende im Überblick:

Morgen, 14:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
14:30

Morgen, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
16:00

Morgen, 16:30 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
16:30

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
15:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
15:00live

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
15:00

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:30