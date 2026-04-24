Verbandsliga: Spitzenduo auswärts gefordert

Am Wochenende im Einsatz nach ihrem Aufeinandertreffen im Pokal-Halbfinale: Der SV Zeilsheim (hier André Fließ) und die TuS Hornau (hier Niklas Kern). – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Sie sind doch nicht unbesiegbar: Nach einer bis dato perfekten Rückrunde ließ Tabellenführer SV Rot-Weiß Hadamar mal wieder Federn und verlor am vergangenen Spieltag gegen den TSV Steinbach Haiger II. Nun bekommt das Fernduell der beiden Top-Teams neue Brisanz. Auch am kommenden Spieltag muss Hadamar beim FV Biebrich eine hohe Hürde überspringen. Parallel müssen die TuS Hornau zum MTK-Derby nach Okriftel. Die zuletzt formstarken TuS Dietkirchen und SV Zeilsheim treffen im direkten Duell aufeinander. Den wirklich letzten Strohhalm um den möglichen Aufstieg kann der Türkische SV Wiesbaden mit einem Heimsieg gegen den FC Waldbrunn ergreifen. Schlusslicht Breidenbach hat Marburg zu Gast. Der SSC Juno Burg empfängt den FC Ederbergland. Der Aufsteiger VfR 07 Limburg hofft auf einen Sieg bei der SG Walluf, um sich aus dem Keller zu retten. Der SV Zeilsheim spielt auswärts bei der TuS Dietkirchen. Der Tabellenletzter FV Breidenbach empfängt die SF/BG Marburg und erhofft sich 3 Punkte. Die TSV Steinbach II spielt zu Hause gegen den SV Wiesbaden.