Verbandsliga: Spieltag wie gemalt für Hadamar, Schlusslicht lebt auf

Hadamar gewinnt im Spitzenspiell gegen Hornau: Petak (rechts) überragt mit zwei Toren – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Das Spiel des Tages in der Verbandsliga gewann Rot-Weiß Hadamar mit 3:0 gegen Hornau und verkürzte damit den Abstand zum Tabellenführer auf vier Punkte. Die Weichen für den Sieg wurden bereits früh gestellt: Schon in der vierten Minute traf Raoul Petak zum 1:0. Petak selbst legte in der 66. Minute zum 2:0 nach. Endgültig entschieden wurde die Partie schließlich durch David Sumaks Treffer zum 3:0 in der 80. Minute.

Spät in der Nachspielzeit fliegt der eingewechselte Jamal Kilic auf Seiten des SV wegen Nachtretens mit glatt Rot vom Feld. Hadamar springt damit vorübergehend auf Platz zwei der Tabelle und lässt den Türkischen SV (der noch zwei Spiele weniger absolviert hat) vorerst hinter sich.

Eine kleine Überraschung ereignete sich in Heuchelheim: Viktor Vielwock schoss Breidenbach nahezu im Alleingang zum Sieg. Das Kellerduell geht zunächst mit einem 1:1 in die Pause, endet am Ende jedoch deutlich mit 6:1 für den FV. Dabei überragte besonders Viktor Vielwock. Er traf gleich viermal in der zweiten Halbzeit (67., 72., 78., 83.). Zuvor stand er noch bei drei Saisontreffern. Breidenbach, vor dem Spieltag noch Schlusslicht der Liga, springt damit auf den 16. Platz und überholt Okriftel, das in Marburg mit 0:1 unterlag. Ob das der Startschuss für eine Aufholjagd wird, bleibt abzuwarten.

Lange sah es danach aus, als ob die der SSC Juno Burg drei Punkte beim Türkischen SV hätte mitnehmen können, doch durch zwei Treffer in der Schlussphase kam der Zweite noch zum 2:2. Der Türkische SV Wiesbaden lässt damit wichtige Zähler im Aufstiegsrennen liegen – ein Ergebnis, das auch Rot‑Weiß Hadamar in die Karten spielt.

Im Traditionsduell kam der SV Wiesbaden zu einem Remis in Limburg. Bereits am Samstag gab es drei Heimsiege: Der FC Ederbergland besiegte den TSV Steinbach Haiger II, der FV Biebrich wies Waldbrunn mit 3:0 in die Schranken und der TuS Dietkirchen überraschte mit einem 2:1 gegen Walluf.