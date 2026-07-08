Verbandsliga-Spielplan: Absteigerduelle und weitere Highlights FuPa wirft den Blick auf den neuen Spielplan der Verbandsliga Württemberg. von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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Der Spielplan der Verbandsliga Württemberg ist da, und er erzählt schon vor dem ersten Anpfiff von einer Saison mit vielen offenen Fragen. Drei Absteiger aus der Oberliga, vier Aufsteiger und mehrere starke Stammkräfte treffen aufeinander. Besonders reizvoll sind die frühen Prüfungen, die Bezirksduelle und der lange Weg bis Juni 2027.

Schon der erste Spieltag am 15. August setzt deutliche Zeichen. Göppingen, Bietigheim-Bissingen und Hollenbach kommen aus der Oberliga und stehen sofort unter Beobachtung. Göppingen reist nach Rutesheim, Bietigheim-Bissingen empfängt Dorfmerkingen, Hollenbach spielt am Sonntag bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. Auch die Aufsteiger bekommen keine einfachen Aufgaben. Ehningen startet gegen Balingen II, Neu-Ulm fährt nach Friedrichshafen, Rutesheim bekommt Göppingen. So beginnt die Runde nicht vorsichtig, sondern mit klaren Standortbestimmungen für Teams und Zuschauer. Nach der Tabelle des Vorjahres ragt vor allem der TSV Oberensingen heraus. Als Dritter blieb er hinter den Aufsteigern Young Boys Reutlingen und Holzhausen zurück und dürfte wieder nach oben schauen. Gleich zum Auftakt wartet Rottenburg, danach Fellbach. Dorfmerkingen, Berg, Hofherrnweiler-Unterrombach und Schwäbisch Hall lagen eng beieinander. Ihre direkten Duelle werden wichtig: Dorfmerkingen gegen Schwäbisch Hall am 24. Oktober, Berg gegen Hofherrnweiler am 6. März, Schwäbisch Hall gegen Hollenbach am 17. Oktober. Diese frühen Wochen können Maßstäbe setzen.