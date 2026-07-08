Verbandsliga-Spielplan: Absteigerduelle und weitere Highlights

Der Spielplan der Verbandsliga Württemberg ist da, und er erzählt schon vor dem ersten Anpfiff von einer Saison mit vielen offenen Fragen. Drei Absteiger aus der Oberliga, vier Aufsteiger und mehrere starke Stammkräfte treffen aufeinander. Besonders reizvoll sind die frühen Prüfungen, die Bezirksduelle und der lange Weg bis Juni 2027.
Schon der erste Spieltag am 15. August setzt deutliche Zeichen. Göppingen, Bietigheim-Bissingen und Hollenbach kommen aus der Oberliga und stehen sofort unter Beobachtung. Göppingen reist nach Rutesheim, Bietigheim-Bissingen empfängt Dorfmerkingen, Hollenbach spielt am Sonntag bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. Auch die Aufsteiger bekommen keine einfachen Aufgaben. Ehningen startet gegen Balingen II, Neu-Ulm fährt nach Friedrichshafen, Rutesheim bekommt Göppingen. So beginnt die Runde nicht vorsichtig, sondern mit klaren Standortbestimmungen für Teams und Zuschauer.
Nach der Tabelle des Vorjahres ragt vor allem der TSV Oberensingen heraus. Als Dritter blieb er hinter den Aufsteigern Young Boys Reutlingen und Holzhausen zurück und dürfte wieder nach oben schauen. Gleich zum Auftakt wartet Rottenburg, danach Fellbach. Dorfmerkingen, Berg, Hofherrnweiler-Unterrombach und Schwäbisch Hall lagen eng beieinander. Ihre direkten Duelle werden wichtig: Dorfmerkingen gegen Schwäbisch Hall am 24. Oktober, Berg gegen Hofherrnweiler am 6. März, Schwäbisch Hall gegen Hollenbach am 17. Oktober. Diese frühen Wochen können Maßstäbe setzen.
Besonders lebendig wird der Plan durch die Nachbarschaftsspiele. Am Bodensee treffen Friedrichshafen und Berg am 12. September aufeinander, die Rückrunde bringt das Wiedersehen am 27. März. In Ostwürttemberg spielen Dorfmerkingen und Hofherrnweiler am 31. Oktober und 15. Mai gegeneinander. Im Bezirk Rems/Murr/Hall geht es um Fellbach gegen Schwäbisch Hall. Auch Calcio gegen Ehningen ist ein reizvolles Duell aus Stuttgart/Böblingen. Solche Spiele haben oft mehr Klang als ihre Tabellenplätze und bringen häufig besondere Spannung mit.
Die Rückrunde beginnt erst am 6. März und führt dann schnell in eine entscheidende Phase. Göppingen gegen Bietigheim-Bissingen am 13. März ist ein Absteigerduell mit Gewicht. Ende März folgen weitere Spiele mit Bedeutung: Göppingen gegen Ehningen, Schwäbisch Hall gegen Calcio und Hollenbach gegen Balingen II. Der letzte Spieltag am 5. Juni bietet Hofherrnweiler gegen Schwäbisch Hall, Berg gegen Göppingen und Bietigheim-Bissingen gegen Hollenbach. Dieser Plan verspricht eine lange, enge und bodenständige Verbandsliga-Saison bis zum letzten Samstag der Runde.