Verbandsliga Spielpläne sind online

In beiden Klassen sind vorerst alle Fragen beantwortet. Sowohl Borussia Neunkirchen hat nach dem Abstieg eine Mannschaft für die Verbandsliga gemeldet, wie auch der FC Kleinblittersdorf im Südwesten.
Am ersten Spieltag hat die Borussia aus Neunkirchen gleich einen echten Prüfstein vor die Nase gesetzt bekommen. Mit der SG Lebach-Landsweiler kommt ein Verbandsliga-Spitzenteam und der Vorjahresvierte ins Ellenfeld, der erst kurz vor Schluss im Rennen um Platz Zwei gegen Primstal unterlegen war. Der neue Trainer bei der SGL heißt Mario Valtchev, der den zur SG Moseltal abgewanderten Faruk Kremic ersetzt. Ob die Borussia allerdings ein verbandsligataugliches Team unter den neuen Trainer Senat Memedovski zusammenstellen kann, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.
Bliesmengen-Bolchen tritt zum Saisonstart im Schaumbergstadion in Theley an. Der Kader des Teams von Coach Mathias Lillig hat sich nach dem Abstieg auf einigen Positionen verändert. Sechs Abgängen stehen fünf Neuzugänge gegenüber.
Die drei Aufsteiger aus der Landesliga haben vom Klassenleiter allesamt Auswärtsaufgaben aufgebrummt bekommen. Der Meister der Landesliga Ost, der SV Reiskirchen muss in Furpach antreten, Kutzhof steht vor dem schweren Gang zum Vorjahresachten SV Kirrberg und Der Nord-Meister SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf fährt zur Saarlandliga-Reserve des FC Palatia Limbach.
Mit dem SC Großrosseln und der FSG Bous haben zwei Mannschaften nach ihrem Abstieg in der vergangenen Saison die direkte Rückkehr geschafft. Und da warten direkt zum Saisonstart interessante und sehr schwere Auswärtsaufgaben. Während Großrosseln rund 11 Kilometer nach Friedrichweiler fahren muss, steht der FSG Bous und ihrem Trainer Dirk Andres die Fahrt zu einem der Titelfavoriten bevor. Der FV Siersburg scheiterte denkbar knapp am Aufstieg und hat trotzdem noch elf zum Teil namhafte Neuzugänge zu vermelden.
Als dritter Aufsteiger und Relegationssieger bekommt Altenwald von dem FC Kleinblittersdorf Besuch, einer Mannschaft, die ihr Gesicht vollkommen verändert hat und die große Unbekannte sein wird.
Der einzige Absteiger in der Liga, der SV Saar 05, hat unter Alexander Stamm auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Mit Rudy M`Passi (Rastpfuhl) und Joel Ebler (Eppelborn) wurden unter anderem auch saarlandliga- und oberligaerfahrene Spieler verpflichtet. Der erste Gegner heißt Riegelsberg, eine Mannschaft, die nach dem Abgang von Maurice Urnau und Valentin Solovej ihr Gesicht ebenfalls verändert hat.
Der gesamte Spielplan Verbandsliga Südwest