Verbandsliga Spielpläne sind online von Georg Müller · Gestern, 11:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

In beiden Klassen sind vorerst alle Fragen beantwortet. Sowohl Borussia Neunkirchen hat nach dem Abstieg eine Mannschaft für die Verbandsliga gemeldet, wie auch der FC Kleinblittersdorf im Südwesten.

Verbandsliga Nordost: Am ersten Spieltag hat die Borussia aus Neunkirchen gleich einen echten Prüfstein vor die Nase gesetzt bekommen. Mit der SG Lebach-Landsweiler kommt ein Verbandsliga-Spitzenteam und der Vorjahresvierte ins Ellenfeld, der erst kurz vor Schluss im Rennen um Platz Zwei gegen Primstal unterlegen war. Der neue Trainer bei der SGL heißt Mario Valtchev, der den zur SG Moseltal abgewanderten Faruk Kremic ersetzt. Ob die Borussia allerdings ein verbandsligataugliches Team unter den neuen Trainer Senat Memedovski zusammenstellen kann, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Bliesmengen-Bolchen tritt zum Saisonstart im Schaumbergstadion in Theley an. Der Kader des Teams von Coach Mathias Lillig hat sich nach dem Abstieg auf einigen Positionen verändert. Sechs Abgängen stehen fünf Neuzugänge gegenüber.

Die drei Aufsteiger aus der Landesliga haben vom Klassenleiter allesamt Auswärtsaufgaben aufgebrummt bekommen. Der Meister der Landesliga Ost, der SV Reiskirchen muss in Furpach antreten, Kutzhof steht vor dem schweren Gang zum Vorjahresachten SV Kirrberg und Der Nord-Meister SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf fährt zur Saarlandliga-Reserve des FC Palatia Limbach. Der gesamte Spielplan Verbandsliga Nordost