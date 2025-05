Verbandsliga-Spieler zieht es in die Bezirksliga

Einen besonderen Transfer vermeldet der TSV Köngen, der die Tabelle in der Bezirksliga Neckar/Fils anführt. Hier sind die Infos vom Verein:

Der waschechte Köngener durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei den Fuchsgrubenkickern und konnte bereits als 18-Jähriger den Aufstieg in die Landesliga mit den Grün-Weißen feiern. Nach nun drei Jahren in der Fremde beim VfL Kirchheim und dem FC Esslingen kommt er als gestandener Spieler zurück in seine Heimat nach Köngen.

Die Verantwortlichen freuen sich und sind stolz unser Eigengewächs wieder im Team zu haben.