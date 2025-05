Verbandsliga-Spieler wechselt zum Kreisliga-Tabellenführer

Maurice war bereits in den Spielzeiten 16/17 bis 19/20 ein Blauer auf der Katharinenlinde. Die sportliche Weiterentwicklung führte ihn zum FC Esslingen mit dem er in die Verbandsliga aufstieg.

„Der zweikampfstarke Maurice, verfügt über eine unglaubliche Dymanik im zentralen Mittelfeld und kann seine Mitspieler mit hoher Qualität in Szene setzen. Eine Personalie, die optimal in das Team um Trainer Kovacic passt", so der stellvertretende Abteilungsleiter Jochen Köstle: "Zudem ist er ein sympatischer Kerl der den Teamspirit lebt und in dem ein RSK-Herz schlägt. Wir freuen uns sehr Maurice Regber beim TSV RSK Esslingen begrüßen zu können."

Regber selbst äußert sich: „Ich bin dem FCE sehr dankbar für die gemeinsame Zeit – auch wenn diese Saison durch meine Knieverletzung nicht einfach für mich war. Jetzt gilt der volle Fokus den letzten fünf Spielen und dem Klassenerhalt in der Verbandsliga. Gleichzeitig freue ich mich riesig auf die Rückkehr zu meinem Heimatverein, dem TSV RSK Esslingen. Für mich war immer klar, dass ich eines Tages zurückkomme – jetzt ist der richtige Moment. Nächste Saison will ich wieder angreifen, Verantwortung übernehmen und mit dem Team im Sommer, erfolgreich in die Zukunft starten.“