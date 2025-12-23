Verbandsliga-Spieler wechselt in die Kreisliga zurück

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Manche Geschichten sind noch nicht zu Ende.

Melvin May kehrt im Winter zurück und wechselt vom Verbandsligisten SpVgg Neckarelz zum TGV Eintracht Beilstein. Der 22-jährige Offensivspieler stand bereits vor zwei Jahren für unseren TGV auf dem Platz, bevor er in den vergangenen zwei Jahren für den Verbandsligisten Neckarelz aktiv war. Der Kontakt zum Verein ist in dieser Zeit nie abgerissen. Aufgrund seines zunehmenden beruflichen Pensums war für Melvin klar, dass die Anforderungen der Verbandsliga künftig nicht mehr vollständig abbildbar sind. Gleichzeitig ist er von den Zielen und dem Weg des TGV Eintracht Beilstein überzeugt und möchte sofort wieder seinen Teil dazu beitragen. Der sympathische Melvin bringt Qualitat, Technik und Variabilitat für unser Offensivspielmit, kennt die Strukturen im Verein und identifiziert sich zu 100% mit dem eingeschlagenen Weg. Gemeinsam möchten wir unsere sportlichen Ziele weiterverfolgen. Wir freuen uns darauf, Melvin bald wieder im Trikot des TGV Eintracht Beilstein auf dem Platz zu sehen.

Willkommen zurück, Melvin.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SGM Herbrechtingen Bolheim

Wir haben uns ein kleines Weihnachtsgeschenk aus Argentinien unter den Baum gelegt. Wir freuen uns unseren kleinen Wirbelwind Luis Soria wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Luis kommt nach einem halben Jahr wieder aus Schnaitheim zurück unter den Buigen und verstärkt in der Rückrunde unsere Offensive. WELCOME BACK, VIEL ERFOLG UND SPAß BEI DEINEN JUNGS

