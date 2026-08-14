Verbandsliga-Spieler verletzt und weitere Transfers

– Foto: P.Bäuerle

Der SV Dimbach geht mit einem neuen Trainerteam in die Saison der Kreisliga B5 Franken. Marino Lumpp übernimmt erstmals als Spielertrainer und kehrt nach früheren Jahren im Verein in neuer Rolle zurück. Unterstützt wird er von Nando Lumpp, der seit der Winterpause 2025/26 als Co-Trainer tätig ist. Während Marino großen Wert auf Teamgeist und defensive Stabilität legt, setzt Nando besonders auf Kommunikation und Zusammenhalt. Der SV Dimbach freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht dem Duo eine erfolgreiche erste gemeinsame Saison.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Steinhilben/Trochtelfingen

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen kann auch in der neuen Saison auf Hannes Renner setzen. Der Nachwuchsspieler sammelte bereits in der vergangenen Rückrunde zahlreiche Einsätze bei den Aktiven und hinterließ dabei einen guten Eindruck. Obwohl Renner weiterhin für die A-Jugend spielberechtigt ist, soll er regelmäßig die Mannschaft in der Kreisliga B1 Alb verstärken. Damit setzt die SGM konsequent auf talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall müssen vorerst auf Philipp Schropp verzichten. Der Neuzugang verletzte sich im Pokalspiel beim FC Union Heilbronn schwerer. Die Diagnose ergab einen Abriss des vorderen Oberschenkelmuskels am Hüftbeuger. Damit fällt Schropp voraussichtlich rund zwei Monate aus. Für den Verbandsligisten ist der Ausfall ein bitterer Rückschlag. Die Sportfreunde wünschen ihrem Spieler eine schnelle und vollständige Genesung sowie ein erfolgreiches Comeback.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++