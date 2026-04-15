Verbandsliga-Spieler verlängert und Trainerteam bleibt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die Spvgg Warmbronn setzt in der Kreisliga A2 Enz/Murr weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Felix Raith und Gordon Römer werden auch in der Saison 2026/27 die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft tragen und damit ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen.
Gerade in dieser Phase der Saison ist eine solche Entscheidung von Bedeutung. Sie schafft frühzeitig Klarheit und vermittelt der Mannschaft jenes Vertrauen, das in einem ambitionierten Umfeld oft die Grundlage für weitere Entwicklung bildet. Abteilungsleiter Christoph Schenk betont folgerichtig, wie wichtig diese Konstanz für das Team sei. Zunächst aber gilt der Blick dem Saisonendspurt, den die Spvgg Warmbronn mit Rückhalt und Zuversicht angehen will – ehe die gemeinsame Arbeit in die nächste Spielzeit führt.
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Der SV Fellbach kann in der Verbandsliga Württemberg weiter auf Leonis Buzhala bauen. Der Verteidiger hat seinen Vertrag verlängert und setzt damit ein Zeichen der Kontinuität in einer Mannschaft, die auf Stabilität und Entwicklung zugleich angewiesen ist.
Buzhala war vor dieser Saison vom Ligakonkurrenten FC Holzhausen nach Fellbach gekommen und hat sich seither als Teil des defensiven Gerüsts etabliert. Ausgebildet wurde er in der Jugend des SSV Reutlingen, was auf eine solide fußballerische Schule verweist. Seine Verlängerung steht nun auch für das Vertrauen in den eingeschlagenen Weg. Buzhala selbst betont die gute Zusammenarbeit mit Mannschaft, Trainerteam und Vorstand und kündigt an, weiterhin alles für den gemeinsamen Erfolg geben zu wollen. Für Fellbach ist das eine wichtige Personalie mit Signalwirkung.
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