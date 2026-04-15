Verbandsliga-Spieler verlängert und Trainerteam bleibt

– Foto: Zafer Hosman

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Spvgg Warmbronn

Die Spvgg Warmbronn setzt in der Kreisliga A2 Enz/Murr weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Felix Raith und Gordon Römer werden auch in der Saison 2026/27 die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft tragen und damit ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Gerade in dieser Phase der Saison ist eine solche Entscheidung von Bedeutung. Sie schafft frühzeitig Klarheit und vermittelt der Mannschaft jenes Vertrauen, das in einem ambitionierten Umfeld oft die Grundlage für weitere Entwicklung bildet. Abteilungsleiter Christoph Schenk betont folgerichtig, wie wichtig diese Konstanz für das Team sei. Zunächst aber gilt der Blick dem Saisonendspurt, den die Spvgg Warmbronn mit Rückhalt und Zuversicht angehen will – ehe die gemeinsame Arbeit in die nächste Spielzeit führt.