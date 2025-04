Verbandsliga-Spieler nach Traumtor zum ZDF-Sportstudio

Große Ehre für Tom Ankele vom Verbandsligisten VfL Pfullingen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der in der Jugend auch für den SSV Reutlingen aktiv war, darf auf die legendäre Torwand des Aktuellen Sportstudios beim ZDF schießen. Hier sind die Infos des VfL Pfullingen dazu:

Sein Treffer zum 2:0 im Verbandsligaspiel des VfL Pfullingen gegen die TSG Tübingen hat Tom Ankele eine Einladung ins ZDF-Sportstudio eingebracht. Am 3. Mai tritt der Pfullinger Mittelfeldspieler an der legendären Torwand gegen einen noch nicht bekannten prominenten Kontrahenten an.

Ankele traf im Derby am vergangenen Samstag kurz nach Wiederanpfiff nach einem sehenswerten Sololauf aus der eigenen Hälfte zum Endstand. Nur etwa eine Stunde nach dem Hochladen des Treffers auf der ZDF-Plattform flatterte bereits die Einladung aus der Sportstudio-Redaktion ins Postfach.