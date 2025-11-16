Verbandsliga-Spieler hört sofort auf, Verlegungen, Sportgerichtsurteil

+++

+++

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Das teilt der Verein über Facebook mit:

Herber Verlust für die Spf, Niklas Wackler beendet aktive Spielerkarriere.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler beendet mit sofortiger Wirkung seine aktive Spielerkarriere. Diese Entscheidung teilte er der Mannschaft am vergangenen Donnerstag nach Abschlusstraining mit.

Im Juli hat er sich im Freundschaftsspiel bei der TSG Öhringen bereits zum dritten Mal das Kreuzband gerissen hat. "Nach dem dritten Kreuzbandriss stellt sich die gesundheitliche Frage" so "Nini" Wackler.

Spf Coach Thorsten Schift: "Nini wird uns spielerisch aber vor allem menschlich sehr fehlen“.

Wackler war in der Winterpause der Saison 2022/2023 vom TSV Ilshofen zu den Spf gewechselt.

Wie es für ihn künftig weitergeht und ob er den Weg zurück in den Fußball findet, etwa als Trainer, ließ Wackler zunächst offen.

Die Spf sagen Danke Nini für dein Engagement auf und neben dem Platz für die Spf Für die Zukunft wünschen wir die alles Gute.