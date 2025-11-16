Verbandsliga-Spieler hört sofort auf, Verlegungen, Sportgerichtsurteil

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Facebook mit:
Herber Verlust für die Spf, Niklas Wackler beendet aktive Spielerkarriere.
Der 26-jährige Mittelfeldspieler beendet mit sofortiger Wirkung seine aktive Spielerkarriere. Diese Entscheidung teilte er der Mannschaft am vergangenen Donnerstag nach Abschlusstraining mit.
Im Juli hat er sich im Freundschaftsspiel bei der TSG Öhringen bereits zum dritten Mal das Kreuzband gerissen hat. "Nach dem dritten Kreuzbandriss stellt sich die gesundheitliche Frage" so "Nini" Wackler.
Spf Coach Thorsten Schift: "Nini wird uns spielerisch aber vor allem menschlich sehr fehlen“.
Wackler war in der Winterpause der Saison 2022/2023 vom TSV Ilshofen zu den Spf gewechselt.
Wie es für ihn künftig weitergeht und ob er den Weg zurück in den Fußball findet, etwa als Trainer, ließ Wackler zunächst offen.
Die Spf sagen Danke Nini für dein Engagement auf und neben dem Platz für die Spf Für die Zukunft wünschen wir die alles Gute.
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielneuansetzung in der Bezirksliga:
SGM Kreßberg – SV Unterweissach: 02.04.2026, 19:30 Uhr
Folgende Spielverlegung gibt es zu vermelden:
Kreisliga A2: VfR Murrhardt – Großer Alexander Backnang, bisher: 22.11. – neu: 21.11.2025, 20:00 Uhr
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
1. FC Altburg verliert Punktspiel wegen Einsatzes nicht spielberechtigter Spieler
Das Sportgericht Nordschwarzwald hat nach dem Kreisliga-B-Spiel zwischen dem TSV Wildberg und dem 1. FC Altburg II am 09. November 2025 gegen den 1. FC Altburg eine Geldstrafe verhängt und das Spiel gemäß den Verbandsregeln mit 0:3 gegen Altburg gewertet.
Der Verein hatte im betreffenden Punktspiel drei Spieler eingesetzt, die nicht im Spielbericht eingetragen waren und damit keine gültige Spielberechtigung für diese Partie besaßen. In der Stellungnahme an das Sportgericht räumte der Verein den Fehler ein. Das Gremium wertete das Spiel daraufhin regelkonform für den TSV Wildberg und verhängte zusätzlich eine Geldstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
+++
+++