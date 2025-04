Verbandsliga-Spieler glänzt dank Zweitspielrecht in Gräfelfing: „An ihm orientieren sich die Jungen“

Als „super Box-to-Box-Spieler“ hatte Andreas Gries seinen neuen Sechser schon länger geadelt. Am Samstag durfte sich der Trainer des Fußball-Kreisklassisten TSV Gräfelfing erstmals auch ein Bild von den Torjägerqualitäten von Marvin Brehm machen. Mit einem trockenen Abschluss von der Strafraumkante erzielte der 29-Jährige das frühe 1:0 im Heimspiel gegen den FC Croatia München, am Ende gewannen die Wölfe 5:1.

Für Brehm war es das erste Tor, seit er im Winter mit Zweitspielrecht beim TSV angeheuert hat. Sein Erstverein ist der FC Saalfeld, bei dem der Mittelfeldmann bis zur vergangenen Saison zum Stammpersonal in der Verbandsliga Thüringen zählte. Weil er schon länger in München wohnt, kommt er 2024/25 nur auf einen Kurzeinsatz für den Sechstligisten. Umso häufiger soll Brehm seine Qualitäten fortan in Gräfelfing zur Geltung bringen. Gries: „Es ist wichtig, solche erfahrenen Spieler zu haben. An ihnen können sich die Jungen orientieren.“