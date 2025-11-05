 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Der VfB Bodenheim ist am Freitagabend gegen Mechtersheim gefordert.
Der VfB Bodenheim ist am Freitagabend gegen Mechtersheim gefordert. – Foto: Stefan Haas - Archiv

Verbandsliga: Spiel eins nach Jantz-Aus, TuS will Turnaround

VfB Bodenheim am Tiefpunkt der Saison ausgerechnet gegen den Tabellenführer +++ TuS Marienborn gegen Hohenecken +++ Steinbach mit Rückenwind nach erstem Dreier?

Wenn es gar nicht läuft, dann kommen auch noch die Bayern. So ist es gefühlt in der Bundesliga und auch in der Verbandsliga ist es am kommenden Wochenende ähnlich: Denn das Spiel eins für den VfB Bodenheim nach dem Saisontiefpunkt in der Vorwoche, verbunden mit der Trennung von Trainer Marco Jantz, ist ausgerechnet gegen den Tabellenführer TuS Mechtersheim (AZ-LIVESTREAM). Am Samstag geht es dann mit dem Duell der Verfolger TB Jahn Zeiskam und Alemannia Waldalgesheim weiter, außerdem kann die SG Hüffelsheim mit einem Sieg in Herxheim noch den Kontakt zu den Top-Platzierungen aufrechterhalten. Sonntags ist dann das Duell des FC Basara bei der SG Eintracht Bad Kreuznach im Fokus. Der FC Bienwald Kandel ist gegen Morlautern Favorit, die TuS Marienborn will nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen gegen Hohenecken den Turnaround schaffen. Schlusslicht TuS Steinbach will nach dem ersten Saisonsieg gegen Bodenheim nun auch beim FK Pirmasens II nachlegen. Außerdem spielt der SV Steinwenden gegen die TSG Bretzenheim.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
19:30

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
14:30

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
16:00

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
14:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
15:00

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:30

