Verbandsliga: Spiel eins nach Jantz-Aus, TuS will Turnaround

Wenn es gar nicht läuft, dann kommen auch noch die Bayern. So ist es gefühlt in der Bundesliga und auch in der Verbandsliga ist es am kommenden Wochenende ähnlich: Denn das Spiel eins für den VfB Bodenheim nach dem Saisontiefpunkt in der Vorwoche, verbunden mit der Trennung von Trainer Marco Jantz, ist ausgerechnet gegen den Tabellenführer TuS Mechtersheim (AZ-LIVESTREAM). Am Samstag geht es dann mit dem Duell der Verfolger TB Jahn Zeiskam und Alemannia Waldalgesheim weiter, außerdem kann die SG Hüffelsheim mit einem Sieg in Herxheim noch den Kontakt zu den Top-Platzierungen aufrechterhalten. Sonntags ist dann das Duell des FC Basara bei der SG Eintracht Bad Kreuznach im Fokus. Der FC Bienwald Kandel ist gegen Morlautern Favorit, die TuS Marienborn will nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen gegen Hohenecken den Turnaround schaffen. Schlusslicht TuS Steinbach will nach dem ersten Saisonsieg gegen Bodenheim nun auch beim FK Pirmasens II nachlegen. Außerdem spielt der SV Steinwenden gegen die TSG Bretzenheim.