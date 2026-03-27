 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Verbandsliga: Spiel eins nach Effgen-Aus, Zeiskam will Druck machen

Erstes Spiel für SG Bad Kreuznach nach der Effgen-Entlassung +++ Formstarke SG Hüffelsheim muss sich bei Basara Mainz beweisen +++ TuS Mechtersheim nach zuletzt zwei Unentschieden unter Druck

von Redaktion · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Der TB Jahn Zeiskam (grüne Trikots, hier im Spiel gegen Basara Mainz) will weiterhin Druck auf Tabellenführer TuS Mechtersheim machen.
Der TB Jahn Zeiskam (grüne Trikots, hier im Spiel gegen Basara Mainz) will weiterhin Druck auf Tabellenführer TuS Mechtersheim machen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

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Verbandsliga Südwest
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Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Rheinhessen. So langsam geht es auf die Zielgerade in der Verbandsliga Südwest: Bereits am Samstag kommt es zum Duell zwischen dem FC Bienwald Kandel und TuS 1907 Steinbach. Die Gästemannschaft ist gut in Form und reist mit drei Siegen aus sechs Spielen in der Rückrunde zum FC.

Am Sonntag steigt Tabellenführer TuS Mechtersheim ins Geschehen ein. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge würde ein Sieg gegen den SV Alemannia Waldalgesheim gut tun, um die Verfolger auf Abstand zu halten. Erster Verfolger ist der TB Jahn Zeiskam, sie bekommen es im Heimspiel mit dem FK Pirmasens II zu tun. Der drittplatzierte FC Basara Mainz will weiterhin an der Spitze dranbleiben und muss gegen die SG Hüffelsheim antreten. Basara blieb die letzten drei Partien ohne Gegentor, Hüffelsheim ist die vergangenen fünf Spiele ungeschlagen. Nachdem die TSG Bretzenheim mit einem 3:0-Sieg gegen den VfB Bodenheim am vergangenen Spieltag sich Luft verschafft hat im Abstiegskampf, wollen sie nun gegen den TuS Hohenecken an die gute Leistung anknüpfen. Der SV Morlautern tritt im Heimspiel gegen den SV Steinwenden an. Die SG Eintracht Bad Kreuznach steht vor dem ersten Pflichtspiel nach der Entlassung von Trainer Thorsten Effgen. Im Auswärtsspiel müssen sie bei der seit fünf Spielen ungeschlagenen TuS Marienborn antreten. Kellerkind VfB Bodenheim muss auswärts beim SV Viktoria Herxheim ran. Die Viktoria geht nach dem 4:0-Auswärtserfolg in Bad Kreuznach am vergangen Spieltag mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein in die Partie.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Morgen, 16:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
16:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
15:00

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:30

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
16:00