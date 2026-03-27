Verbandsliga: Spiel eins nach Effgen-Aus, Zeiskam will Druck machen

Der TB Jahn Zeiskam (grüne Trikots, hier im Spiel gegen Basara Mainz) will weiterhin Druck auf Tabellenführer TuS Mechtersheim machen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Rheinhessen. So langsam geht es auf die Zielgerade in der Verbandsliga Südwest: Bereits am Samstag kommt es zum Duell zwischen dem FC Bienwald Kandel und TuS 1907 Steinbach. Die Gästemannschaft ist gut in Form und reist mit drei Siegen aus sechs Spielen in der Rückrunde zum FC.

Am Sonntag steigt Tabellenführer TuS Mechtersheim ins Geschehen ein. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge würde ein Sieg gegen den SV Alemannia Waldalgesheim gut tun, um die Verfolger auf Abstand zu halten. Erster Verfolger ist der TB Jahn Zeiskam, sie bekommen es im Heimspiel mit dem FK Pirmasens II zu tun. Der drittplatzierte FC Basara Mainz will weiterhin an der Spitze dranbleiben und muss gegen die SG Hüffelsheim antreten. Basara blieb die letzten drei Partien ohne Gegentor, Hüffelsheim ist die vergangenen fünf Spiele ungeschlagen. Nachdem die TSG Bretzenheim mit einem 3:0-Sieg gegen den VfB Bodenheim am vergangenen Spieltag sich Luft verschafft hat im Abstiegskampf, wollen sie nun gegen den TuS Hohenecken an die gute Leistung anknüpfen. Der SV Morlautern tritt im Heimspiel gegen den SV Steinwenden an. Die SG Eintracht Bad Kreuznach steht vor dem ersten Pflichtspiel nach der Entlassung von Trainer Thorsten Effgen. Im Auswärtsspiel müssen sie bei der seit fünf Spielen ungeschlagenen TuS Marienborn antreten. Kellerkind VfB Bodenheim muss auswärts beim SV Viktoria Herxheim ran. Die Viktoria geht nach dem 4:0-Auswärtserfolg in Bad Kreuznach am vergangen Spieltag mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein in die Partie.