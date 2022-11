Verbandsliga: Spektakel zwischen Marburg und Weyer Teaser VL MITTE: +++

MARBURG - Im Wiederholungsspiel der Fußball-Verbandsliga Mitte haben die SF/BG Marburg und der RSV Weyer den Zuschauern am Zwetschgenweg ein ordentliches Spektakel geboten. Die Partie war am 22. Oktober beim Spielstand von 3:1 für Blau-Gelb Marburg abgebrochen worden. Der Grund: In der 52. Minute zog sich der Marburger Persid Pellumaj eine schwere Verletzung zu. Dieses Mal teilten sich beide Mannschaften nach hochdramatischen 95 Minuten beim 4:4 die Punkte.