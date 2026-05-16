Verbandsliga: Spannender Transfer und wichtige Verlängerung

– Foto: Eibner, Jens Körner

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall arbeiten früh an ihrem Kader für die kommende Saison und verpflichten Leorant Marmullaku vom VfR Heilbronn. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt für ein Jahr und bringt trotz seines Alters bereits eine beachtliche Bilanz mit: 118 Spiele, 27 Tore und sieben Vorlagen stehen für einen Akteur, der nicht nur mitläuft, sondern Spiele prägen kann. Besonders in der Saison 2023/24 machte Marmullaku mit elf Treffern und vier Assists auf sich aufmerksam. In Hall soll er mit Dynamik, Technik und Torgefahr dem Offensivspiel neue Impulse geben. Aktuell stehen die Sportfreunde mit 40 Punkten auf Rang neun und treffen am Samstag auf den SV Fellbach. Der Blick geht damit zugleich nach vorn und auf eine Aufgabe, in der die Mannschaft ihre Stabilität gegen einen höher platzierten Gegner unter Beweis stellen kann.

SV Fellbach

Der SV Fellbach hält mit Alban Kastrati einen wichtigen Innenverteidiger. Der Defensivspieler verlängert um ein weiteres Jahr und setzt damit nach einer schwierigen Phase ein starkes Zeichen. Nach seiner schweren Verletzung war Spielzeit für ihn nicht selbstverständlich, wie Kastrati selbst betont. Das Vertrauen von Verein und Trainerteam half ihm, wieder Rhythmus zu finden. Sportdirektor Theo Fringelis beschreibt seine Entwicklung als sehr erfreulich und sieht in ihm inzwischen einen gestandenen Top-Innenverteidiger der Verbandsliga. Für Fellbach ist diese Verlängerung sportlich wie menschlich bedeutsam. Der Absteiger steht mit 48 Punkten auf Rang vier und hat sich im oberen Tabellenbereich stabilisiert. Am Samstag kommt es nun zum Heimspiel gegen Schwäbisch Hall. Kastratis Zusage passt zur Fellbacher Linie: Leistungsträger halten, Entwicklung ermöglichen und die Substanz des Kaders bewahren.