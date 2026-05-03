Verbandsliga: Sogar der Torwart trifft, Langstadt mit Coup

Torschütze: Sebastian Schreiber musste für die SG Langstadt/Babenhausen im Feld ran und erzielte prompt einen Treffer. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Sogar der Torwart traf: Die SG Langstadt/Babenhausen überraschte einen Meisterschaftsfavoriten und gab durch den Sieg den letzten Tabellenplatz in der Verbandsliga Süd wieder ab. Falsche Hoffnungen machen sich die Langstädter aber nicht. Auch der direkte Konkurrent FCA Darmstadt war erfolgreich und verbesserte durch einen Premierensieg seine Chancen im Kampf um den Klassenerhalt. RW Darmstadt war am vergangenen Wochenende spielfrei.

Die Stimmung beim FCA war gut – dreifach gut. Denn die Arheilger sorgten mit ihrem nächsten Sieg für eine Premiere, schließlich hatten sie erstmals überhaupt gegen die Germania gewonnen. Dann verkürzten sie durch den Dreier den Rückstand auf die Konkurrenz im Abstiegskampf. Auf Rang 14 sind es nur noch drei Zähler für den FCA (22 Punkte). "Und schließlich war es wichtig, auch einmal so ein Spiel zu gewinnen, auswärts, auf so einen Platz – das gibt uns ein gutes Gefühl", sagte Luca Bergemann. Und der FCA-Trainer ergänzte: "Es war sicherlich nicht alles Gold heute bei uns, was glänzte. Aber das Ergebnis glänzt."

Dabei hätten beide Teams großen Wert auf Kompaktheit gelegt. "Die Frage war, wer macht den ersten Fehler", sagte Bergemann. Den machten die Gastgeber. Zudem hatten die Gäste Alejandro Alvarez Melendez in ihren Reihen, der den FCA mit seinem Doppelpack (59./68.) auf die Siegerstraße schoss. Zwar kam die Germania durch Abdulrahman Sancak (90.) zum Anschlusstreffer, aber die Arheilger gaben die passende Antwort. §Wir mussten nach dem Tor reagieren, das ist uns gelungen", meinte Bergemann, für dessen Team Gabriel Feth Flauzino (90.+6) mit dem 3:1 auch die letzten Zweifel am Sieg beseitigte. Und die gute Stimmung beim FCA noch ein bisschen besser werden ließ.

Es war ein außergewöhnliches Spiel in Langstadt, bei dem die Gastgeber für ihre kämpferisch starke Leistung und ihren Einsatz belohnt wurden. Auch für ihre Moral, schließlich hat sich die SG mit dem Abstieg abgefunden – selbst wenn sie durch den Sieg gegen Unter-Flockenbach den letzten Platz wieder an Neu-Anspach abgab. Der SVU wiederum verlor die Tabellenführung an Seligenstadt. "Wir geben uns keinen Illusionen hin. Aber wir hauen bis zum Ende alles rein", sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia.

Das taten die Langstädter, trotz der Personallage. Die war bei der Partie gegen den Aufstiegskandidaten so groß, dass Zweitmannschaftsspieler Niklas Albrecht aushelfen musste und Ersatztorwart Sebastian Schreiber im Feld zum Einsatz kam. Zum Glück, denn beide trafen nach ihrer Einwechslung und machten mit ihren Toren (Albrecht/61.; Schreiber/90.) den Sack zu. Zuvor hatten die Gastgeber eines besser gemacht, was ihnen in dieser Saison viele Punkte gekostet hat – wer weiß, wo Langstadt stünde, hätten sie ihre Chancen auch in anderen Spielen so erfolgreich verwertet. "Wir hatten drei Konter, alle drei haben gesessen", so Coppolecchia: "Diesmal waren wir konsequent." Er sprach damit die Treffer von Sioh Lim (15.), Julian Ludwig (22.) und Kyran Chambron Pinho (27.) zum 3:0 an. Zwar verkürzten die Gäste durch Luca Kaiser (39.) und Jonas Waldmann (48.). Beirren ließen sich die Langstädter von den Gegentreffern aber nicht und schlossen diese außergewöhnliche Partie erfolgreich ab.





