Verbandsliga: Siebenmal Spannung am Reformationstag Alle Ansetzungen des heutigen Tages aus dem Oberhaus in der Übersicht

Auch am Reformationstag ruht das runde Leder in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse nicht. Gleich sieben Partien stehen im Programm - dabei sind die Spitzenteams vom SSC Weißenfels und von der U23 des 1. FC Magdeburg mit vermeintlichen Pflichtaufgaben gefordert. In den unteren Gefilden der Tabelle bekommt der FSV Barleben Besuch vom Schlusslicht CFC Germania, der Vorletzte aus Emseloh gastiert beim SSV Gardelegen. Die Feiertags-Ansetzungen in der Übersicht: