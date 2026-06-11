Verbandsliga-Showdown: Wird Dreikampf im Titel-Topspiel entschieden?

– Foto: Kim Müller

Am 30. Spieltag der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern kommt es zu einem echten Herzschlagfinale um die Meisterschaft. Im Topspiel trifft der seit 18 Partien ungeschlagene Tabellenführer Malchower SV 90 auf den Tabellenzweiten 1. FC Neubrandenburg 04, der selber seit Ende September ungeschlagen ist. Da die Malchower mit nur einem Punkt Vorsprung an der Spitze thronen, entscheidet dieses direkte Aufeinandertreffen maßgeblich über den Titel. Auch der Tabellendritte FC Mecklenburg Schwerin macht sich noch Hoffnungen auf die Meisterschaft und benötigt dafür ein Unentschieden im direkten Duell der Konkurrenten. Dabei haben nur die Schweriner und Neubrandenburger durch das Einreichen der Lizenzunterlagen für die NOFV-Oberliga Chancen auf den Aufstieg. Selbst als Vizemeister ist dieser also greifbar, sollte der Spitzenreiter Malchow die Meisterschaft holen. Der Kampf um den Klassenerhalt ist indes entschieden, da der Güstrower SC 09 bereits als einziger Absteiger feststeht. Die übrigen sicheren Teams im Tabellenkeller, wie etwa der SV Hafen Rostock 1961 oder der SV Warnemünde, spielen um einen entspannten Saisonabschluss.

Der Tabellenvierzehnte aus Rostock feiert im letzten Heimspiel der Saison gegen den Tabellenfünften aus Kühlungsborn den vorzeitigen und sicheren Klassenerhalt. Die Gäste reisen hingegen mit reichlich Wut im Bauch an, nachdem sie am vergangenen Wochenende vom Titelanwärter aus Neubrandenburg regelrecht überrollt wurden. Im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams sicherte sich Kühlungsborn den knappen Sieg, indem sie eine komfortable Führung aus der ersten Halbzeit über die Zeit brachten und erst kurz vor Schluss den Anschlusstreffer hinnehmen mussten. Die Rostocker können nach der gesicherten Ligazugehörigkeit nun völlig befreit aufspielen und werden alles daransetzen, den eigenen Fans zum Saisonende einen erfolgreichen Abschluss zu bieten.

Im ultimativen Herzschlagfinale um die Meisterschaft kreuzt der Tabellenzweite aus Neubrandenburg unter Trainer Daniel Nawotke die Klingen mit dem von Sven Lange trainierten Tabellenführer aus Malchow. Beide Schwergewichte sind in der gesamten Rückrunde ungeschlagen geblieben, weshalb dieses direkte Duell am letzten Spieltag den Titelträger und den möglichen direkten Aufsteiger bestimmt. Die Hausherren schossen sich zuletzt mit einem fulminanten Kantersieg gegen den FSV Kühlungsborn warm, während auch die Gäste gegen Bentwisch ihre offensive Durchschlagskraft eindrucksvoll unter Beweis stellten. Nachdem die Neubrandenburger das hart umkämpfte Hinspiel erst durch einen dramatischen Treffer in der absoluten Nachspielzeit für sich entscheiden konnten, wollen sie nun mit einem Heimsieg die Meisterschaft vor heimischer Kulisse perfekt machen. ---

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch SV Pastow SV Pastow 15:00 PUSH

Der heimische Tabellensechste aus Bentwisch empfängt den formstarken Tabellenvierten aus Pastow zu einem offensiven Prestigeduell im oberen Mittelfeld. Die Gäste reisen mit einer beeindruckenden Serie von drei Siegen in Folge an und deklassierten zuletzt die Reserve des Greifswalder FC, während die Hausherren gegen den Spitzenreiter aus Malchow eine schwere Niederlage einstecken mussten. Besondere Brisanz erhält die Partie durch den Bentwischer Stürmer Tim Hermann, der sich mit aktuell 26 Saisontoren in 24 Partien voraussichtlich die Torjägerkanone der Verbandsliga sichern wird. Die Zuschauer dürfen ein Spektakel erwarten, denn schon das erste Aufeinandertreffen war extrem torreich und wurde nach einem engen Beginn schlussendlich sehr deutlich von den dominierenden Pastowern gewonnen. ---

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald II Güstrower SC 09 Güstrower SC 15:00 PUSH

Für den Tabellenletzten aus Güstrow steht nach einem kurzen Aufbäumen gegen den Tabellenzehnten Greifswalder FC II der bittere Abschied aus der höchsten Spielklasse des Landes an. Die heimische Reserve möchte sich nach einer herben Auswärtsniederlage gegen Pastow unbedingt vor eigenem Publikum rehabilitieren und die Spielzeit nach einer absolut missglückten Rückrunde doch noch positiv beenden. Im Hinspiel bewies der Absteiger jedoch große Moral, als er einen Zwei-Tore-Pausenrückstand aufholte und sich durch ein unglückliches spätes Eigentor der Greifswalder noch ein umkämpftes Unentschieden sicherte. Trotz des mittlerweile besiegelten Abstiegs, den die Gäste zuletzt mit einem beherzten Remis gegen Schönberg verdaute, ist ein von Stolz geprägter letzter Auftritt zu erwarten. ---

Der Tabellensiebte FC Schönberg 95 trifft auf die Gäste aus Warnemünde, die den sicheren Klassenerhalt nach einer missratenen Rückrunde bereits in der vergangenen Woche final feiern durften. Die Warnemünder tankten zuletzt durch einen klaren Erfolg gegen Penzlin reichlich Selbstvertrauen und konnten ihre Negativserie beenden, während sich die Schönberger gegen den feststehenden Absteiger aus Güstrow mit einem torreichen Remis begnügen mussten. Im ersten Aufeinandertreffen lieferten sich beide Teams einen völlig offenen Schlagabtausch, bei dem die Warnemünder zweifach in Führung gingen, die Schönberger jedoch jeweils prompt antworteten und sich so gerecht die Punkte teilten. ---

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr Penzliner SV Penzliner SV FC Mecklenburg Schwerin Meck SN 15:00 PUSH

Für den Tabellendritten und entthronten Herbstmeister aus Schwerin geht es gegen den gastgebenden Tabellenneunten Penzliner SV um die letzte Chance auf die Meisterschaft. Die Schweriner, die zuletzt Pampow bezwangen, müssen zwingend dreifach punkten und parallel auf Schützenhilfe im Topspiel hoffen, um ihre ambitionierten Titelpläne und Aufstiegshoffnungen am Leben zu halten. Gegen die formschwachen Penzliner, die zuletzt vier Niederlagen in Serie einstecken mussten und auch gegen Warnemünde deutlich unterlagen, sind die Gäste der klare Favorit. Bereits im ersten Aufeinandertreffen ließen die Schweriner nichts anbrennen und fuhren nach einer frühen Führung schlussendlich einen ungefährdeten Kantersieg ein. ---

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr MSV Pampow MSV Pampow FC Förderkader Rene Schneider Förderkader 15:00 PUSH