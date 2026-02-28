 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Verbandsliga: SG Walluf siegt deutlich, Zeilsheim unterliegt Hadamar

Topspiele, Derbys und Kellerkracher: Gleich am ersten Spieltag im Jahr 2026 geht es hoch her

von Philipp Durillo · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Der Türkische SV bejubelt das Tor des Tages beim Derbysieg gegen Biebrich.
Der Türkische SV bejubelt das Tor des Tages beim Derbysieg gegen Biebrich. – Foto: Willi Roth

Es geht wieder los - und wie! Die Verbandsliga Mitte startet am Wochenende in die Restrunde. Vor allem das Aufstiegsrennen ist extrem spannend. Und wird gleich mit einem Kracher eröffnet, den der Wiesbadener Kurier im Livestream übertragen hat: Denn der Türkische SV Wiesbaden traf auf den FV Biebrich, siegte in einer leidenschaftlichen, intensiven Partie mit 1:0. Biebrich agierte lange Zeit harmlos, kam aber begünstigt durch einen Platzverweis gegen die Gastgeber immer mehr auf. In den letzten Minuten waren die 02er sogar zwei Mann mehr auf dem Platz, doch ein Tor blieb dem Team nicht vergönnt. Somit setzte sich der TSV auf dem zweiten Platz fest und hängte seinen Rivalen erst mal ab in der Tabelle. Am Samstag zog dann Tabellenführer Hornau nach. Den frühen Rückstand egalisierten die Gäste schnell, drehten die Partie dann deutlich zu ihren Gunsten. Einen Fehlstart legte der SV Wiesbaden (1:3 in Marburg) und TSV Steinbach Haiger II (0:4 in Dietkirchen) hin.

Am Sonntag geht es dann mit dem Auftritt von Waldbrunn gegen Heuchelheim weiter, ehe Top-Team Walluf gegen Schlusslicht Okriftel ins Geschehen eingreift. Der VfR 07 Limburg und Breidenbach stehen sich im packenden Kellerkracher gegenüber. Zu guter Letzt will der SV Zeilsheim seinen Positivtrend der vergangenen Wochen gegen Aufstiegskandidat Hadamar bestätigen.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
0

Gestern, 14:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
3
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
2
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
4
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
2
4
Abpfiff