Verbandsliga: SG Hüffelsheim schenkt nicht ab

Szenen aus dem Derby zwischen Alemannia Waldalgesheim und der SG Hüffelsheim. – Foto: Mario Luge

Hüffelsheim. "Wir wollen unbedingt den Heimsieg und uns damit einen Platz unter den ersten Fünf in der Liga endgültig sichern." David Holste lässt keinen Zweifel aufkommen, dass seine Mannschaft eventuell die Segel streichen und die Partie abschenken könnte. Die SG Hüffelsheim spielt definitiv die beste Saison ihrer bisherigen Vereinsgeschichte und will die Erfolgsserie am Sonntag (15 Uhr) gegen Verbandsliga-Mitaufsteiger FC Bienwald Kandel fortsetzen.

Die Gäste aus der Südpfalz sind nicht nur für SG-Interimscoach Holste ein Rätsel. Im März verlor die Mannschaft im Halbfinale des Verbandspokals wegen eines Treffers in der Nachspielzeit 2:3 gegen Oberligist FK Pirmasens, danach rutschte der Zweite der Hinrunde gnadenlos ab. Zuletzt gab es vier Niederlagen am Stück (6:19 Tore). Selbst beim bislang letzten Dreier musste das Team von Spielertrainer Yasin Özcelik vier Gegentreffer hinnehmen (5:4 gegen den Vorletzten TuS Steinbach). In den jüngsten acht Partien mussten nie weniger als drei Bälle aus dem eigenen Netz geholt werden.

Remis beim Derby gegen Alemannia gibt Mut

"Angeschlagene Boxer sind doppelt gefährlich." Holste bemüht das Phrasenschwein, erinnert an die 2:4-Niederlage, die die SG im Oktober auf dem Kandeler Kunstrasen hinnehmen musste. Jetzt bestehe aber die Chance, den aktuellen Tabellensechsten schon nach dem drittletzten Spieltag endgültig hinter sich zu lassen. Ermutigt wird er dabei vom Auftritt seiner Schützlinge beim 3:3-Unentschieden am vergangenen Samstag in Waldalgesheim. "Da haben wir große Moral gezeigt, sind dreimal zurückgekommen und hätten die Partie mit ein bisschen Glück am Ende noch komplett drehen können."

Niclas Mörbel kommt als Alternative in Frage

Der SG-Kader wird ähnlich aussehen wie bei der Alemannia. Bei Malik Yerima und Fabian Scheick werde nichts riskiert. Mosti El-Haiwan habe zwar in dieser Woche wieder trainiert, um in die Abläufe zu kommen, Für den Kreativspieler komme ein Einsatz aber viel zu früh. Besser sieht es bei Niclas Mörbel aus. „Er ist fitter, kommt definitiv als Alternative in Frage“, so Holste, der auf die Jungs vertrauen will, die es bei der Alemannia gut gemacht haben. „Sie sollen sich zeigen und präsentieren.“ Dann ist die Zuversicht groß, dass es auch mit dem Dreier klappt.





