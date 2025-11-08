 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Beim Hochkaräter SV Viktoria Herxheim wusste die Elf von Andre Weingärtner zu überzeugen.
Beim Hochkaräter SV Viktoria Herxheim wusste die Elf von Andre Weingärtner zu überzeugen. – Foto: Sebastian Bohr

Verbandsliga: SG Hüffelsheim beendet Negativ-Serie

SG Hüffelsheim gewinnt überzeugend mit 4:1 bei SV Viktoria Herxheim +++ SV Alemannia Waldalgesheim holt ein 4:4-Remis beim TB Jahn Zeiskam rn+++ Im Spiel eins nach Jantz-Aus verlieren die Bodenheimer gegen den Tabellenführer spät mit 1:3 +++ TuS Marienborn gegen Hohenecken +++ Steinbach mit Rückenwind nach erstem Dreier?

Wenn es gar nicht läuft, dann kommen auch noch die Bayern. So ist es gefühlt in der Bundesliga und auch in der Verbandsliga war es am Freitagabend ähnlich: Denn das Spiel eins für den VfB Bodenheim nach dem Saisontiefpunkt in der Vorwoche, verbunden mit der Trennung von Trainer Marco Jantz, verlieren die Bodenheimer nach einem späten Doppelschlag des TuS Mechrersheim mit 1:3 (AZ-LIVESTREAM). Der SV Alemannia Waldalgesheim holt am Samstagnachmittag in einem spannendem Spiel beim TB Jahn Zeiskam ein 4:4-Remis. Außerdem konnte die SG Hüffelsheim mit einem überzeugendem 4:1-Sieg in Herxheim den Kontakt zu den Top-Platzierungen aufrechterhalten. Sonntags ist dann das Duell des FC Basara bei der SG Eintracht Bad Kreuznach im Fokus. Der FC Bienwald Kandel ist gegen Morlautern Favorit, die TuS Marienborn will nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen gegen Hohenecken den Turnaround schaffen. Schlusslicht TuS Steinbach will nach dem ersten Saisonsieg gegen Bodenheim nun auch beim FK Pirmasens II nachlegen. Außerdem spielt der SV Steinwenden gegen die TSG Bretzenheim.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
1
3
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
4
4
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
1
4
Abpfiff

Morgen, 14:30 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
14:30

Morgen, 15:45 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
15:45

Morgen, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:30

