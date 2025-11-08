Verbandsliga: SG Hüffelsheim beendet Negativ-Serie

Wenn es gar nicht läuft, dann kommen auch noch die Bayern. So ist es gefühlt in der Bundesliga und auch in der Verbandsliga war es am Freitagabend ähnlich: Denn das Spiel eins für den VfB Bodenheim nach dem Saisontiefpunkt in der Vorwoche, verbunden mit der Trennung von Trainer Marco Jantz, verlieren die Bodenheimer nach einem späten Doppelschlag des TuS Mechrersheim mit 1:3 (AZ-LIVESTREAM). Der SV Alemannia Waldalgesheim holt am Samstagnachmittag in einem spannendem Spiel beim TB Jahn Zeiskam ein 4:4-Remis. Außerdem konnte die SG Hüffelsheim mit einem überzeugendem 4:1-Sieg in Herxheim den Kontakt zu den Top-Platzierungen aufrechterhalten. Sonntags ist dann das Duell des FC Basara bei der SG Eintracht Bad Kreuznach im Fokus. Der FC Bienwald Kandel ist gegen Morlautern Favorit, die TuS Marienborn will nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen gegen Hohenecken den Turnaround schaffen. Schlusslicht TuS Steinbach will nach dem ersten Saisonsieg gegen Bodenheim nun auch beim FK Pirmasens II nachlegen. Außerdem spielt der SV Steinwenden gegen die TSG Bretzenheim.