Verbandsliga: SG Eintracht landet ersten Saisonsieg

Komm, lass uns jubeln: Vorlagengeber Sebastian Baumann erwartet den Torschützen zum Bad Kreuznacher 3:1, Deniz Darcan. Foto: Mario Luge

BAD KREUZNACH. Es ist vollbracht. Mit dem 3:1 (1:1) gegen den VfB Bodenheim hat die SG Eintracht im elften Spiel ihren ersten Dreier in der Fußball-Verbandsliga eingefahren. Die Bad Kreuznacher drehten den 0:1-Rückstand durch Aimann Abdelaali (33.) durch Tore von Levi Mukamba (42.), Edis Sinanovic (76.) und Deniz Darcan (81.).

Wichtig, überfällig, verdient, zwangsläufig – für den ersten Saisonsieg gab es nach Abpfiff vor den 120 Zuschauern so einige Bezeichnungen. Auf jeden Fall erinnerte die Stimmung nach Abpfiff des sehr großzügig, aber nicht immer nachvollziehbar pfeifenden Schiedsrichters Manuel Abbodanza an einen Steinbruch, so viel Geröll purzelte von den blau-weißen Fußballerherzen. Wie wichtig diese Rundenpremiere war, zeigte ein schneller Blick auf die Tabelle, wo die Eintracht auf einmal die Abstiegsplätze wieder verlassen hat.

Auch Thorsten Effgen war nach den vielen Rückschlägen der Wochen zuvor erleichtert, analysierte aber gewohnt sachlich: „Für mich war das eine logische Konsequenz, denn wir arbeiten ja seit Wochen und Monaten zusammen. Es überrascht mich jetzt nicht, dass wir so fußballspielen können." Dass der Sieg „völlig verdient" gewesen sei, stand für den Eintracht-Trainer außer Frage. „Spielerisch, körperlich, von den Chancen her – wir waren in allen Bereichen überlegen." Dem konnte sich indes sein Bodenheimer Pendant so gar nicht anschließen. Marco Jantz hatte im Gegensatz zu Effgen („Für die Platzverhältnisse ein gutes Verbandsligaspiel") zunächst einmal ein „schlechtes Fußballspiel" gesehen. Und dass der Sieg aufgrund des Bad Kreuznacher Chancenplus verdient war, relativierte Jantz ebenfalls: „Wir müssen erneut das 2:1 machen, das war wie in der vorigen Woche." In der Tat war die Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Knackpunkt in der Partie. Aschref Ben Hazaz setzte völlig frei stehend aus fünf Metern den Ball übers Tor und vergab die erneute Bodenheimer Führung.