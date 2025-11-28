Verbandsliga: SG Eintracht erwartet SG Hüffelsheim zum Flutlicht-Derby

Bad Kreuznach / Hüffelsheim. Kurz vor dem ersten Advent stehen in Bad Kreuznach die ersten kompletten neunzig Minuten unter Flutlicht auf dem Programm im frisch aufgehübschten "Nahe-Stadion". Am Samstag erwartet die SG Eintracht die SG Hüffelsheim zum Rückrundenduell in der Fußball-Verbandsliga Südwest. Für die Hausherren ist es der vorletzte Auftritt 2025, denn eine Woche später steht in Mechtersheim noch das erste von zwei Nachholspielen an. Die Gäste vom Palmenstein verabschieden sich dagegen dreieinhalb Wochen vor Heiligabend in die Weihnachtspause. Gelegenheit für ein Doppelinterview mit den Übungsleitern der beiden Teams.

Effgen: Die Frage kann ich nach Abschluss der nächsten Spiele beantworten. Ich blicke nicht gerne in die Vergangenheit, lieber nach vorne.

Weingärtner: Ich würde mit einer 9,5 oder 10 reingehen, denn das Jahr gehört für die SG zu den erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Wir haben den Aufstieg mit einer unglaublichen Punktzahl erreicht, waren in allen Phasen konstant und haben uns in der Liga darüber in eine Situation gebracht, die wir uns erhofft hatten, von der wir aber nicht ausgehen konnten. In der Verbandsliga haben wir jedenfalls früh gemerkt, dass wir mithalten können. Viele Jungs und der ganze Verein haben wirklich eine extrem positive Entwicklung genommen.

Wie ärgerlich war der Ausfall vom vergangenen Wochenende?

Effgen: Für Ärger war wenig Zeit, wir schauen von Training zu Training, von Wettkampf zu Wettkampf. Die freie Zeit haben die Jungs genutzt, um ihre Akkus aufzuladen, von daher war die Pause für uns eher von Vorteil. Wir mussten zuletzt maximalen Aufwand betreiben, um die drei Siege zu holen, von daher hat der Mannschaft der Ausfall gutgetan. Aber klar, Fußballer wollen immer spielen.

Weingärtner: Wir haben dadurch weder Vor- noch Nachteile. Ärgerlich war, dass wir mit dem Aufwärmen schon fertig waren und mit den Trikots parat standen, als der Schiedsrichter entschieden hat, das Spiel gegen Steinwenden nicht anzupfeifen. Die Entscheidung hätten wir uns früher gewünscht.

Blick auf Samstag: Was macht Deine Mannschaft besser oder anders als den Gegner?

Effgen: Ich tue mich schwer mit Vergleichen, und auf den Gegner habe ich keinen Einfluss. Wir haben eine große Chance, unsere Leistung zu bestätigen. Das geht über Intensität und Zweikampfstärke. Das 1:4 im Hinspiel liegt für uns inzwischen so weit zurück, gefühlt war das gar nicht mehr in dieser Saison.

Weingärtner: Ob wir besser sind, weiß ich nicht. Wir haben jedenfalls eine gute und homogene Mannschaft mit einer guten Mischung aus erfahrenen Spielern und Jungs, die vorher noch nicht in der Liga gespielt haben. Außerdem haben wir Jungs, die sehr leistungsorientiert sind und sich entwickeln wollen. Der Austausch untereinander und mit dem Trainerteam ist einwandfrei. Im Moment sind wir gegenüber der Eintracht von der Punktzahl her in einer anderen Region unterwegs. Von der Mannschaft bin ich jedenfalls maximal überzeugt. Die Lernkurve geht nach oben, und wir bereiten den Zuschauern tolle Erlebnisse.

Welches sind aus deiner Sicht Unterschiedsspieler beim Kontrahenten?

Effgen: Die Mannschaft besteht doch aus mindestens elf Unterschiedsspielern. Das macht Hüffelsheim toll und attraktiv.

Weingärtner: Da muss ich ganz klar Denis Darcan und Sebastian Baumann nennen. Dass Baumi wegen seiner Sperre fehlt, ist für uns sicher kein Nachteil, für ihn persönlich tut es mir aber leid. Auch Edis Sinanovic und einige andere sind herausragende Jungs, die an guten Tagen immer wichtig sein können.

Ist die Vorfreude auf das Derby besonders groß, weil es das Duell unter Flutlicht im neuen Bad Kreuznacher Stadion sein wird?

Effgen: Bei mir persönlich ist die Vorfreude auf jeden Fall groß, unabhängig von der Einweihung im Stadion. Das Wichtigste ist: Wir haben eine Chance, die 20-Punkte-Marke zu knacken. Das wäre ein Meilenstein für uns, den wir aber auch draufhaben. Dazu ein Derby am Samstagabend unter Flutlicht. Bleibt der Blick aufs Wetter – aber ich glaube, bevor es ausfällt, spielen wir eher in Winzenheim.

Weingärtner: Nein. Wir freuen uns generell auf das Derby und auf tolle Rahmenbedingungen. Das Stadion ist immer was Besonderes, da sollte es einfach nur hell sein. Ich hoffe, dass der Platz in Ordnung ist. Das Spiel ist für uns ein tolles Event und der perfekte Abschluss eines erfolgreichen Jahres.

Der Tipp fürs Derby?

Effgen: Auf eigene Spiele tippe ich nicht (lacht). Denn ich habe schon so viel darüber gelesen, was auf dem internationalen Wettmarkt los ist, da lege ich mich doch nicht fest. Aber im Ernst: Doch als Eintrachtler hoffe ich natürlich auf einen Sieg.

Weingärtner: In jeden Tipp ist ein Wunsch integriert, deshalb sage ich 2:0 für uns.

Das Interview führten Mario Luge und Jochen Werner.






