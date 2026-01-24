Verbandsliga: SF/BG Marburg verpflichten neuen Coach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Die SF/Blau-Gelb Marburg stellen die Weichen für die Zukunft. Zur kommenden Saison übernimmt Jens Borawski das Amt des Trainers der Verbandsliga-Mannschaft der Sportfreunde. Aktuell steht Borawski noch beim VfB Wetter in der Fußball-Gruppenliga an der Seitenlinie und wird im Sommer die Nachfolge von Vladimir Kovacevic antreten.