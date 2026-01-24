 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Noch im Trainer-Shirt des VfB Wetter, gibt Jens Borawski ab der Saison 2026/27 beim Fußball-Verbandsligisten SF/BG Marburg die sportliche Richtung vor. © Jens Schmidt
Verbandsliga: SF/BG Marburg verpflichten neuen Coach

Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist hat einen Nachfolger für Vladi Kovacevic gefunden. Jens Borawski wechselt zur neuen Saison vom VfB Wetter an den Marburger Zwetschenweg +++

Marburg. Die SF/Blau-Gelb Marburg stellen die Weichen für die Zukunft. Zur kommenden Saison übernimmt Jens Borawski das Amt des Trainers der Verbandsliga-Mannschaft der Sportfreunde. Aktuell steht Borawski noch beim VfB Wetter in der Fußball-Gruppenliga an der Seitenlinie und wird im Sommer die Nachfolge von Vladimir Kovacevic antreten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

