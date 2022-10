Verbandsliga: Serie von Niedernhausen gerissen Autalteam verliert gegen Verbandsliga-Primus VfB Marburg klar

Beim Schuss von Philipp Stein war SVN-Keeper Marlon Müller zur Stelle, doch Matheus de Matto Almeida verwertete den Abpraller (14.). Das Autalteam kam danach etwas besser ins Spiel, kassierte aber durch VfB-Torjäger Guilherme Appel Prestes da Silva nach Ballverlust in der eigenen Hälfte ein zweites Gegentor (36.). Und es sollte noch heftiger kommen: Artur Besel traf per Freistoß zum 0:3 (44.) und Andreas Schoch hätte gar vor der Pause noch nachlegen können. Das tat er praktisch mit Wiederbeginn. 0:4 – das Match war gelaufen. „Durch das spielfreie Wochenende waren wir etwas aus dem Rhythmus gekommen. Das hat sich gegen eine starke Marburger Mannschaft, die definitiv um die Meisterschaft spielen wird, in verlorenen Zweikämpfen und Fehlpässen niedergeschlagen. Außerdem haben bei uns drei, vier Mann nicht so performt wie gewohnt“, betrieb SVN-Sportchef Stephan Mohr Ursachenforschung. Es folgt zunächst am Mittwoch (20 Uhr) im Kreispokal der Auftritt beim SV Erbenheim, am Samstag (14 Uhr) der beim FC Ederbergland.

SV Niedernhausen: M. Müller; Berg, Smith, Rodwald (46. De Sousa), Benariba (82. Dayan), Burkhardt, Frusteri (46. Reusing), Waldraff, Hossner (77. Loncar), Kauer, I. Rebic.

Tore: 0:1 de Mattoas Almeida (14.), 0:2 da Silva (36.), 0:3 Besel (44.), 0:4 Schoch (46.). – SR: Bauch (Frankfurt). – Zu.: 150.